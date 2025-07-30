Video / Operacija tokom stravičnog zemljotresa u Rusiji: O potezu hirurga bruji planeta

Ovaj zemljotres je izazivao paniku širom ruskog Dalekog istoka. Kako je prikazano, oprema podrhtava, plafonske lampe se pomjeraju, ali ljekari, u punoj koncentraciji, ne prekidaju zahvat. Ministar zdravlja Kamčatke Oleg Meljnikov potvrdio je da je pacijent stabilno i da operacija nije prekinuta.

Videosnimak iz operacione sale na Kamčatki, u Rusiji brzo se proširio društvenim mrežama, nakon što su hirurzi ostali potpuno pribrani i nastavili da operišu pacijenta dok se snažan potres magnitude 8,7 tresao regionom.

- Tim je reagovao besprijekorno profesionalno. Uvjeravam javnost da je pacijent dobro i nije bilo komplikacija - izjavio je Meljnikov.

Najjači potres

Kamčatku je pogodio snažan zemljotres magnitude 8,8 na dubini od 19,3 kilometra, 125 kilometara od Petropavlovska, grada sa oko 165.000 stanovnika na obali zaljeva Avača. Potres je izazvao cunami visine do četiri metra, potvrdio je regionalni ministar za vanredne situacije Sergej Lebedev.

- Svi moraju odmah napustiti obalu - upozorio je Lebedev u video-obraćanju, dodajući da je zabilježen talas visine između tri i četiri metra.

Guverner Kamčatke naglasio je da je ovo najjači zemljotres u posljednjih deset godina, dok je Ruska akademija nauka saopštila da se radi o najsnažnijem potresu u regionu još od 1952. godine.

Evakuacije ljudi

Nekoliko osoba je povrijeđeno u ovoj udaljenoj ruskoj oblasti, a japanske vlasti izdale su naređenje za evakuaciju duž istočne obale, koja je teško stradala u katastrofalnom cunamiju 2011. godine. Američki seizmološki institut objavio je da je zemljotres zabilježen na dubini od 19,3 kilometra.

Na društvenim mrežama pojavile su se brojne snimke potresa, uključujući i kadar iz oštećenog dječjeg vrtića, što dodatno oslikava razmjere katastrofe na Kamčatki.