Prvorangirani i drugorangirani preskočeni: Dino nagradio Hasanovića nakon skandala, Magoda uhljebio anonimusa u NO TV Sa

Vlada KS nastavlja da niže skandale za skandalom. Nakon što su počeli da provode mjere štednje, jer su tek nakon tri godine shvatili da će usvajanje promjena pondera utjecati negativno na budžet, sada je na red došla i kadrovska politika.

Na prijedlog resorne ministrice Darja Softić-Kadenić (Naša stranka) Vlada KS je u Nadzorni odbor TV Sa imenovala Avdiju Hasanovića, direktora Olimpijskog bazena Otoka i kadra NiP-a, poznatog po tome što je djeci s poteškoćama zabranio da imaju svog trenera, Dženanu Bećirević i Maju Miralem.

Hasanović, kao adut Elmedina Konakovića je i u prethodnom periodu bio član Nadzornog odbora, no očito je da mu veliki skandal, zbog kojeg su se roditelji skupljali ispred Olimpijskog bazena, nije napravio nikakve probleme.

Simptomatično je da je nekoliko dana prije ovog imenovanja Duška Jurišić imala sa sastanak s njim, što je izazvalo veliko negodovanje već navedenih roditelja, a nije tajna da ona i danas ima veliki utjecaj na toj televiziji, a upravo ministrica iz Naše stranke ga je predložila.

No, na osnovu informacija do kojih smo došli, ne bi sve to bilo toliko sporno da ministrica nije dobila listu kandidata na kojoj su profesor Enver Kazaz i Vedran Fajković bili prvorangirani, odnosno drugorangirani. Ipak, profesor Kazaz je nekoliko puta javno kritizirao rad Vlade KS, pa mu je to vjerovatno i "presudilo".

Pitali smo ministricu i za komentar da li su tačni ovi navodi, no na naše poruke nije odgovarala.

Također, iako prema pravilniku u Nadzorni odbor se trebaju birati osobe koje imaju potrebna znanja iz navedene oblasti, o Dženani Bećirević nisu dostupne nikakve javne informacije i nije poznato po čemu ona zaslužuje ovo mjesto kao potpuni anonimus, no prema našim nezvaničnim informacijama izabrana je iz kvote SDP-a kao kadar Kenana Magode, a od obrazovanja ima privatni fakultet iz Travnika, koji nema nikakve veze s mjestom na koje je izabrana.