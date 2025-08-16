Svadbena kolona zaustavila se ispred džamije u Jajcu: Oglasili se iz SDA, vijećnik prijavio napad

Općinski odbor Stranke demokratske akcije (SDA) Jajce oglasio se saopćenjem povodom incidenta koji se dogodio u centru grada prilikom prolaska svadbene kolone vozila.

Kako navode iz SDA Jajce, svadbena kolona se zaustavila ispred gradske džamije, gdje su pojedini učesnici, mašući etničkim zastavama i glasno skandirajući, narušili javni red i mir s očitom namjerom provokacije.

Iz stranke ističu da je posebno zabrinjavajuće što je jedan od učesnika svadbene kolone na jednom od semafora verbalno napao Rasima Šahmana, vijećnika SDA u Općinskom vijeću Jajce, koji se u tom trenutku nalazio u saobraćaju u svom privatnom vozilu. Napad je, kako je potvrđeno, prijavljen Policijskoj stanici Jajce.

- SDA Jajce, kao odgovorna politička organizacija, smatra svojom obavezom da reaguje na večerašnji incident koji se dogodio u centru našeg grada.