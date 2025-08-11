Član GSS-a Prenj spasio mladića od smrti nakon skoka: Vidio sam komešanje, znao sam da nešto nije uredu

Prava drama odvijala se u Jajcu kada je na desetim po redu skokovima s Plivskog vodopada jedan mladić odlučio samoinicijativno skočiti sa visine od oko 20 metara.

On nakon skoka nije uspio isplivati i počeo je tonuti, a publika je u šoku posmatrala situaciju. Na svu sreću, reagovali su profesionalni skakači, a među njima je bio i ujedno član GSS Prenj Danko Dangubić.

Kako je izjavio za N1, sve se brzo odigralo.

- Primijetio sam da momak ide na skakonu, nisam razmišljao da će skočiti jer su trajale pripreme za takmičenje koje je trebalo početi. Spasioci su pripremali teren. Vidio sam samo odraz sa skakaone, nisam vidio upad u vodi. Primijetio sam komešanje publike i takmičara i znao sam da nešto nije uredu. Istrčao sam na skakonu, a prije mene je lijevo skočio još jedan momak koji je također učestvovao u takmičenju dan prije. Vidjeli smo da momak koji je skočio tone i da je bez svijesti. Taj momak koji je skočio prije mene ga je izvukao. Kada sam došao, čuo sam da krklja. Spasioci su ga naslonili i ja sam mu otvorio usta i izvadio jezik, tada su izašli sluz i krv. Vikao sam 'diši, udahni duboko'. Potom smo ga prenijeli, stavili smo ga na dasku i stavili okovratnik, dalje su ga preuzeli spasioci GSS Jajce - rekao je Dangubić u Danu uživo.

Najvažnija informacija je da je mladić stabilno, ali je zadobio nekoliko povreda. Dangubić ističe kako su upravo priprema i sigurnost najvažniji u ovom sportu te nikako ne savjetuje mladima da to pokušavaju samostalno.

- Svi trebaju znati svoje granice. Razumijem omladinu koja je mlada i luda i želi da se dokaže i razumijem da se na takmičenjima pojavi kod mladih pojavi želja za pomjeranjem granice. Ne trebam spominjati da trebate znati plivati kako biste uopće ušli u vodu, ali svi koji žele da osjetu tu dozu adrenlina moraju proći kurseve i obuke, da ne idu samostalno jer mogu napraviti greške. GSS će vam otvoriti vrata da na sigurna način doživite to. Pomjerajte granicu na sigurna način - poručio je Dangubić za N1.