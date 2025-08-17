San supruge pretvorio u stvarnost: Esad Agić gradi džamiju u znak sjećanja na sina

U selu Kijevo kod Sanskog Mosta odvija se nesvakidašnja priča – u dvorištu svoje porodične kuće, Esad Agić gradi malu džamiju. Ovaj neobični poduhvat nastao je kao izraz duboke lične tragedije i životnog iskustva porodice Agić.

Radovi na džamiji već su poodmakli, a Esadu u poslu pomažu njegova dvojica braće. Kaže da je odluku o gradnji donio nakon sna svoje supruge Halime, koji je shvatio kao znak i nadahnuće.

- Naš je sin ubijen u Austriji 2005. godine. Imao je 17 godina, počeli smo praviti kuću jedan sprat za nas, a jedan za njega, ali kada se desila tragedija morali smo nastaviti dalje. Prije šest mjeseci supruga i ja smo sjedili, a ona je rekla kako je sanjala da gradimo džamiju i odmah smo se dogovorili da krenemo u to - priča Esad

Dodaje, kako su došli u aprilu i započeli prve radove na temelju, te nastavili dalje do krova koji treba uskoro biti postavljen, a potom izgrađena i munara.

- Krov ćemo prekriti limom, mislili smo praviti i kupolu ali odustali smo od toga. Sad ćemo pokriti s limom a onda ćemo početi gradnju munare koja će biti visine šest metara - pojašnjava Esad.

Porodica Agić više od tri decenije živi u Austriji, gdje su mukotrpnim radom stekli imetak, a dio tog bogatstva uložili su u svoje rodno selo. Tako je nastala prostrana kuća sa uređenim dvorištem, punim cvijeća i dekorativnih elemenata, a tu se nalazi i zatvoreni bazen. Esad naglašava kako je najveća zasluga za ljepotu doma upravo Halimina, s kojom dijeli 40 godina braka i dvije odrasle kćerke.