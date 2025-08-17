Kolaps na GP Izačić: Duže se čeka na granici nego što se putuje

Gužve na graničnom prijelazu Izačić, na izlazu iz Bosne i Hercegovine i ulasku u Hrvatsku i Evropsku uniju, izazvale su u subotu potpuni kolaps saobraćaja. Putnici su satima čekali u kolonama koje su se protezale kilometrima, što je još jednom potvrdilo ozbiljnost problema na ovom graničnom prijelazu kod Bihaća, na što je upozorio i Elvedin Sedić gradonačelnik Grada Bihaća.

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Kolaps se počeo formirati od ranih jutarnjih sati, a mnogi putnici su putovanja duža od nekoliko sati morali produžiti višesatnim čekanjima na prelazak granice. Posebno je teško stanje tokom vikenda i ljetne turističke sezone, kada se gužve ponavljaju gotovo svakodnevno, uzrokujući nezadovoljstvo ne samo građana BiH već i putnika iz cijelog regiona. - Nema smisla da putujemo satima do odredišta, a zatim još toliko čekamo samo na prelazak granice. - rekao je Amir, jedan od bh. građana koji živi i radi u Evropskoj uniji. Lokalni stručnjaci već duže vrijeme upozoravaju na potrebu prekategorizacije graničnih prijelaza Izačić i Maljevac, kao i na otvaranje novih prijelaza na području Unsko-sanskog kantona. Problem je prepoznat i na državnom nivou – član Predsjedništva BiH Denis Bećirović tokom posjete ovom kantonu obišao je malogranični prijelaz u Tržačkim Raštelama, koji nije u funkciji jer se čeka prekategorizacija.

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