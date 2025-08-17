Salkić o Dodikovom bojkotu izbora: Pokušaj oduzimanja glasačkog prava je novo antiustavno djelovanje

- Glasačko pravo državljana Bosne i Hercegovine definisano je državnim ustavom i zakonom. Bošnjaci će na prijevremenim izborima u ovom entitetu iskoristiti svoje glasačko pravo u skladu sa Ustavom Bosne i Hercegovine – navodi Salkić.

Zastupnik u Narodnoj skupštini Republike Srpske (NSRS) Ramiz Salkić reagirao je na izjavu predsjednika RS Milorada Dodika kako u ovom entitetu neće biti održani izbori.

Dodao je da pokušaj da se to pravo oduzme državljanima Bosne i Hercegovine sa prebivalištem u tom entitetu predstavlja kršenje ustava i novo antiustavno djelovanje.

- NSRS je šampion po broju usvojenih antiustavni zakona koje je Ustavni sud Bosne i Hercegovine poništi. Ne bi bilo iznenađenje da usvoje još jedan sve za ljubav i interes velikog vođe – poručuje Salkić.

Podsjećamo, Dodik je izjavio da će donijeti odluku da na teritoriji ovog entiteta neće biti održani bilo kakvi izbori, a nakon toga će donijeti odluku o referendumu na kojem će se građani izjasniti "da li podržavaju da visoki predstavnik donosi odluke i urušava ustavni poredak RS-a i da Sud BiH svojim odlukama može da smijeni predstavnike institucija RS-a".