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U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Drama s pasošima Izraelaca

Državljanima Izraela bit će izdati putni listovi, rekao Laketa

Naslovnica današnjeg "Dnevnog avaza". Avaz

Avaz.ba

18.8.2025

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Dokumenti završili u smeću, drama s pasošima Izraelaca.

Državljanima Izraela bit će izdati putni listovi, rekao Laketa.

Vladimir Putin obznanio je šta želi za kraj rata.

Crveni tepih je iznjedrio sjajne modne kreacije.

Čitajte o novoj školskoj godini koja je pred vratima: Novi udar na džepove građana.

U našem jedinom gradu na moru, u Neumu očekuju odličan kraj sezone.

Donosimo i priču o uvozu sladoleda.

Počinje suđenje Mostarcu koji je ubio suprugu.

Svoj primjerak "Dnevnog avaza" možete kupiti na kioscima širom Bosne i Hercegovine.

Današnje printano izdanje čitajte i na digitalnoj platformi na ovom linku: https://avaz.pressreader.com/

# PASOŠI
# IZRAEL
# CRVENI TEPIH
# VLADIMIR PUTIN
# DONALD TRUMP
# NEUM
# DNEVNI AVAZ
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