Miljan Kovač o ostavci Viškovića: Očito je da mu se dopala uloga “premijera”, nadao se do zadnjeg trena da će umilostiviti šefa

Dok bivši predsjednik RS Milorad Dodik i nakon pravosnažne i osuđujuće presude Suda BIH, odluke Centralne izborne komisije BIH koja mu je oduzela mandat, te odbijanja žalbi na takvu odluku od strane Apelacionog odjeljenja Suda BiH, poručuje da je i dalje to što u stvari nije. U isto vrijeme, još jedan bivši entitetski zvaničnik - premijer RS Radovan Višković, sam je morao otići. Brojna su nagađanja o razlozima zbog kojih je primoran na ostavku, ali analitičari smatraju da Dodik na toj poziciji, nakon što i on ode, ne želi ostaviti nekog s kim će se moći manipulirati.

- Radovan Višković je odigrao svoju rolu “premijera” RS, koju mu je Dodik svojevremeno dodijelio i igrao je sve dok je Dodiku to odgovaralo. Kao i svi ostali na čelu entitetskih institucija, i on je bio najobičnija ikebana, koja se nije miješala u svoj posao. Umjesto toga je slijepo sprovodio Dodikove želje. I to u ovom entitetu, otkako je Dodik na vlasti, svi bez obzira na kojoj se poziciji nalazili i rade. Po ustavu RS i s njim usklađenim zakonima uloga predsjednika Vlade je mnogo bitnija od uloge predsjednika Republike. Otkako je Dodik na vlasti najbitnija je ona funkcija koju on lično obavlja. To je još jedan u nizu dokaza da niko, nikada nije degradirao institucije RS, kao što je to uradio Dodik – kaže novinar Miljan Kovač.

Dodaje da su i drugi zvaničnici uvijek bili u Dodikovoj sjeni te, “osim za slikanje, čestitke i izražavanje saučešća”, bitniju ulogu nisu imali. Takva uloga je, smatra Kovač, bila dodijeljena i Viškoviću i on je revnosno igrao.

- Očito da se Viškoviću dopala uloga “premijera”, pa mu nije bilo lako da je se odrekne. Nadao se do zadnjeg trena da će umilostiviti svog šefa da mu je ne oduzme. Zbog toga je davao takve izjave. Da je dao ostavku pod pritiskom svjedoči i to što je ta ostavka isposlovana na nekom ad hoc sastanku partijskog vrha u Palati RS, gdje mu je u zamjenu ponuđeno da bude v.d. direktora Autoputeva. Nevjerovatno je da je predsjednik RS saopštio da će Višković obavljati tu funkciju, iako to nije u njegovoj nadležnosti. To, međutim, pokazuje koliko je Dodik privatizovao svaku instituciju ovog entiteta – ističe Kovač.