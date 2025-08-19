Sabrane provale Viškovića: "Bez hrane i vode se može mjesec i po", govorio da je u kriminalu, premijerski posao poredio s rudarskim

Radovan Višković je jučer najavio da će podnijeti ostavku na mjesto premijera RS.

On se te pozicije nakon skoro sedam godina, a njegov mandat su obilježili brojni gafovi.

Tako je jednom pričao o botovima, a nikome nije bilo jasno šta je htio da kaže.

– Ja kad sam čuo da ljudi na tim botovima, na osnovu pregleda ili više ne znam čega, sviđa mi se ili ne sviđa, ostvare i po nekoliko desetina hiljada maraka na mjesečnom nivou. Dobro ste čuli, mogu vam navesti ime i prezime, a vi to savršeno znate. Onda vi treba da se zapitate šta vi radite. Uzmite mobilni telefon pravite te botove igrajte se i vi i pa zarađujte novac – rekao je jedne prilike Višković.

Promocija domaćih proizvoda

Jednom su ga pitali zašto nije prisustvovao diskusiji o medijskim slobodama, a njegov odgovor nije bio ništa jasniji:

- Zato što je iza meta i pikado. Znate ko je to koristio? Izvinite, ako ne znate onda niste dobar novinar. Malo vidite u kom rovu su se nalazile slike i taj pikado u tom rusko-ukrajinskom sukobu i koga su ti i ko su ti koji su gađali te, to, ljudi morate malo neke stvari da posmatrate šire.

Jednom je govorio i o kampanji promocije domaćih proizvoda te izazvao podsmijeh mnogih.

- Ako pogledate slogan Kupujmo domaće i ulažimo u Srpsku, vidjet ćete da su to dvije odvojene poruke. Jedna poziva da kupujemo domaće, a druga da ulažemo u Republiku Srpsku.

Kada se govorilo o nedostatku zaštite od poplava, on je to sve sveo na božansko:

- Moramo malo gledati i u onog ko nam komanduje, a to je bog. I zato nam je sve ovo priredio. Vjerovatno smo sve ovo zaslužili nekim djelom.

Kada su novinari tražili podatke od njega, on im je zamjerio:

- Vi novinari od mene očekujete da sam neki kompjuter, pa da vi samo pritisnete dugme i da odmah iskoči podatak.

Početkom koronavirusa on je bio jedan od teoretičara zavjere, govorio je da je to sve izmišljeno kako bi se zaustavio privredni rast nekih zemalja, a kasnije je i sam obolio od istog.

Izmišljen virus

– Možda ne bi trebalo kao predsjednik Vlade da to kažem, ali hoću kao čovjek da kažem da je korona virus izmišljen da bi se zaustavio privredni rast, pogotovo nekih zemalja koje su u određenom momentu pojavile tamo gdje neki drugi smatraju da ne bi trebalo da se nađu – izjava je koju je 4. marta 2020. prenijela Srna.

- Sve se može izdržati. Čovjek bez hrane, vode i pića može preživiti mjesec i po dana - rekao je jedne prilike.

- Neću više da slušam laži na svoj račun, i to od ljudi koji su pet puta u većem kriminalu nego što sam sam - izjavio je Višković početkom ove godine u NSRS, nesvjesno implicirajući vlastitu umiješanost u kriminal.

Još ranije je znao kazati kako posao premijera nije nimalo jednostavan, naglašavajući da je to “rudarski posao, jednak onom u jami”.