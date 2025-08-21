Godina od masakra u Sanskom Mostu: Mehemed ubio troje kolega u školi, pa pokušao počiniti samoubistvo

U prostorijama Gimnazije i Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu danas će biti održan program obilježavanja prve godišnjice tragičnog stradanja zaposlenika - direktora Nijaza Halilovića, profesorice engleskog jezika Gordane Midžan i sekretarice Nisvete Kljunić.

Program će biti održan u prostorijama Gimnazije i Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu.

Podsjećamo, 21. avgusta prošle godine Mehemed Vukalić, koji je bio zaposlen kao pomoćni radnik Gimnazije, u prostorijama škole iz vatrenog oružja usmrtio je troje zaposlenih. Nakon toga je pokušao samoubistvo, međutim samo je teško ranjen.

Program obilježavanja okupiti će kako porodice ubijenih, tako i učenike, kolege i brojne građane. Biti će i otkrivene spomen- ploče na zgradi Gimnazije i u unutrašnjosti škole, koje će biti trajni podsjetnik na ovaj zločin, kao i sjećanje na nedužno stradale radnike.



