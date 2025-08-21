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SLUČAJ ZGROZIO JAVNOST

Godina od masakra u Sanskom Mostu: Mehemed ubio troje kolega u školi, pa pokušao počiniti samoubistvo

Program će biti održan u prostorijama Gimnazije i Mješovite srednje škole

Mehmed Vukalić. RTV Sana

I. H.

21.8.2025

U prostorijama Gimnazije i Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu danas će biti održan program obilježavanja prve godišnjice tragičnog stradanja zaposlenika - direktora Nijaza Halilovića, profesorice engleskog jezika Gordane Midžan i sekretarice Nisvete Kljunić. 

Program će biti održan u prostorijama Gimnazije i Mješovite srednje škole u Sanskom Mostu.

Podsjećamo, 21. avgusta prošle godine Mehemed Vukalić, koji je bio zaposlen kao pomoćni radnik Gimnazije, u prostorijama škole iz vatrenog oružja usmrtio je troje zaposlenih. Nakon toga je pokušao samoubistvo, međutim samo je teško ranjen.

Program obilježavanja okupiti će kako porodice ubijenih, tako i učenike, kolege i brojne građane. Biti će i otkrivene spomen- ploče na zgradi Gimnazije i u unutrašnjosti škole, koje će biti trajni podsjetnik na ovaj zločin, kao i sjećanje na nedužno stradale radnike.


# SANSKI MOST
# STRADALI
# MEHEMED VUKALIĆ
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