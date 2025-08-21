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GODIŠNJICA TRAGEDIJE

U Sanskom Mostu otkrivena spomen ploča ubijenim uposlenicima Gimnazije

Na komemoraciji su se okupile njihove porodice, kolege, učenici, prijatelji i brojni građani

Sanski Most: Otkrivena spomen ploča. FENA

FENA

21.8.2025

U Sanskom Mostu danas je obilježena godišnjica tragedije koja je prije godinu dana potresla cijeli grad. Na zgradi Gimnazije otkrivena je spomen-ploča uposlenicima – direktoru Nijazu Haliloviću, profesorici Gordani Midžan i sekretarici Nisveti Kljunić – koji su svirepo ubijeni na svom radnom mjestu.

Tišina, suze i cvijeće

Na komemoraciji su se okupile njihove porodice, kolege, učenici, prijatelji i brojni građani. Tišina, suze i cvijeće bili su znak koliko su Nijaz, Gordana i Nisveta ostavili dubok trag u zajednici kojoj su pripadali.

- Prošla je godina, a mi još uvijek ne možemo povjerovati da ih nema među nama. Njihova mjesta u učionicama i hodnicima ostala su prazna, ali naše uspomene na njih su pune topline i zahvalnosti. Oni ostaju živjeti kroz nas i naše sjećanje - kazala je Elvira Pivalić u ime zaposlenika Gimnazije.

Bolna opomena

Da je ovo bolna opomena za cijelu zajednicu, naglasila je i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić.

- Relativizacija ovakvih zločina je neprihvatljiva. Nažalost, to je trend koji se širi ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Glasna manjina često pokušava nadglasati one koji traže pravdu. Zato moramo biti istrajni, moramo podržati porodice i jasno poručiti da se ovakav zločin nikada i nigdje ne smije ponoviti. - poručila je Jurišić.

Spomen ploča. FENA

Okupljenima su se obratili i premijer Unsko-sanskog kantona Nijaz Hušić, načelnik Općine Sanski Most Mensur Seferović te ministar obrazovanja USK Denis Osmankić.

Crnkić i Osmankić otkrili su ploču s imenima stradalih, a potom su članovi porodica, delegacije i građani položili cvijeće i odali počast ubijenima.

Tragični događaj dogodio se 22. augusta prošle godine, kada je Mehmed Vukalić, tadašnji pomoćni radnik Gimnazije, ušao u prostorije škole i iz vatrenog oružja usmrtio troje kolega. Nakon zločina pokušao je izvršiti samoubistvo, ali je preživio. Njegovo suđenje pred Kantonalnim sudom u Bihaću još traje.

# SANSKI MOST
# GODIŠNJICA
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