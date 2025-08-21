U Sanskom Mostu otkrivena spomen ploča ubijenim uposlenicima Gimnazije

U Sanskom Mostu danas je obilježena godišnjica tragedije koja je prije godinu dana potresla cijeli grad. Na zgradi Gimnazije otkrivena je spomen-ploča uposlenicima – direktoru Nijazu Haliloviću, profesorici Gordani Midžan i sekretarici Nisveti Kljunić – koji su svirepo ubijeni na svom radnom mjestu.

Tišina, suze i cvijeće

Na komemoraciji su se okupile njihove porodice, kolege, učenici, prijatelji i brojni građani. Tišina, suze i cvijeće bili su znak koliko su Nijaz, Gordana i Nisveta ostavili dubok trag u zajednici kojoj su pripadali.

- Prošla je godina, a mi još uvijek ne možemo povjerovati da ih nema među nama. Njihova mjesta u učionicama i hodnicima ostala su prazna, ali naše uspomene na njih su pune topline i zahvalnosti. Oni ostaju živjeti kroz nas i naše sjećanje - kazala je Elvira Pivalić u ime zaposlenika Gimnazije.

Bolna opomena

Da je ovo bolna opomena za cijelu zajednicu, naglasila je i zamjenica ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Duška Jurišić.

- Relativizacija ovakvih zločina je neprihvatljiva. Nažalost, to je trend koji se širi ne samo u Bosni i Hercegovini nego i u regionu. Glasna manjina često pokušava nadglasati one koji traže pravdu. Zato moramo biti istrajni, moramo podržati porodice i jasno poručiti da se ovakav zločin nikada i nigdje ne smije ponoviti. - poručila je Jurišić.