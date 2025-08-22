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SAOBRAĆAJNI KOLAPS

Kiša u Sarajevu donijela probleme vozačima: U ulici Derviša Numića automobil se zaglavilo zbog rupe na cesti

Naime, prije par dana iskopana je rupa u ovoj ulici, prilikom čega asfalt nije saniran, gdje je ostao samo šljunak

Nastao haos u ulici Derviša Numića. Čitatelj

Piše: Amila Ovčina

22.8.2025

Snažna kiša koja je padala u večernjim satima u Sarajevu donijela je manje poplave na pojedinim ulicama, a ponegdje se i stvorio saobraćajni kolaps.

Nekoliko čitatelja „Avaza“ požalilo nam se da je haos nastao u ulici Derviša Numića, od skretanja iz sarajevskog naselja Grbavica prema Vracama.

Naime, prije par dana iskopana je rupa u ovoj ulici, prilikom čega asfalt nije saniran, gdje je ostao samo šljunak. Kako kažu naši čitaoci, ViK je tokom radova iskopao rupu i ostavio nedovršen posao.

Jedan od automobila točkovima je upao u rupu i zaglavio se na ovom području.

# GRBAVICA
# RADOVI
# SARAJEVO
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