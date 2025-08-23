Advokat Damir Alić za "Avaz": Dodik čini novo krivično djelo, neko je morao da ga sasluša

Bez obzira na pravosnažnu presudu Suda BiH i odluku Centralne izborne komisije BiH, kojom mu je formalno oduzet mandat, Milorad Dodik se i dalje predstavlja i za skupštinskom govornicom nastupa kao predsjednik RS. Iako se zaključcima NSRS pokušava sakriti iza skupštinske većine, koja je odbacila presudu Suda BiH, odgovornost u njegovom slučaju je individualna, kako za počinjeno djelo zbog kojeg je osuđen, tako i za neizvršavanje presude Suda BiH.

- Krivični zakon BiH je propisao krivično djelo neizvršavanje sudske odluke. Milorad Dodik je djelimično izvršio sudsku odluku, ali sve dok se ne izvrši u potpunosti ona se smatra neizvršenom. On je platio 36.500 KM, otkupio godinu dana zatvora, ali drugi dio presude se odnosi na obavezu njegovog uklanjanja s pozicije. To je važniji dio. Međutim, od dana donošenja odluke, on čini krivično djelo neizvršavanja pravomoćnih sudskih odluka. Naravno, sporost Tužilaštva BIH je evidentna. Objektvno, stav pravne struke je da je on već u krivičnom djelu, pa bi red bio da je Tužilaštvo BIH, u prošli a ne u sljedeći ponedjeljak, nešto uradilo. Dodika se mora procesuirati – kazao je za „Avaz“ advokat i bivši tužilac Damir Alić.

Dodaje da zbog izostanka reakcije nadležni tužilac zaslužuje disciplinske mjere, jer ne poduzima ništa uprkos evidentnom nepoštivanju sudske presude od strane bivšeg predsjednika RS. U konkretnom slučaju, proces se pokreće ex officio, odnosno po službenoj dužnosti, bez čekanja da Tužilaštvu neko dostavi prijavu.

- Kada je Sud BiH odbio žalbu na odluku CIK-a, neko je u Tužilaštvu BiH morao biti obaviješten. Od tog momenta je Milorad Dodik u krivičnom djelu neizvršavanja sudske presude i neko je morao odmah da mu pošalje poziv za istražno ročište i da ga sasluša. Protiv Dodika se vodi i istraga zbog napada na ustavni poredak. Tolerancija Dodika na slobodi, koji hoda okolo i predstavlja se kao predsjednik RS, predstavlja degradaciju i politizaciju pravosudnog sistema – ističe Alić.