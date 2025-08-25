Medicinari u Hercegovini stupili u štrajk, Vlada HNK traži zabranu

Zdravstveni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu danas su otpočeli generalni štrajk, potvrđeno je za portal "Avaza" iz Sindikata zdravstva u zdravstvu HNK.

Razlog zbog kojeg je skoro 4.000 zdravstvenih radnika u štrajku je, kako smo i ranije pisali, to što već više od šest mjeseci nisu uspjeli postići dogovor s predstavnicima Kantonalne vlade o potpisivanju aneksa Kolektivnog ugovora koji se odnosi na povećanje koeficijenta od 0,50 na isti način kako je to potpisano sa Sindikatom doktora medicine i stomatologije u HNK.

Za Sindikat zdravstvenih radnika, to je čista diskriminacija, kako su to iznosili i tokom protestnih šetnji koje su održavali u prethodnom periodu.

Premda je generalni štrajk jutros trebao početi mirnim protestom ispred Sveučilišne kliničke bolnice Mostar, to je odgođeno, budući da je u Općinskom sudu u Mostaru jutros zakazano ročište nakon što je Vlada HNK zatražila donošenje privremene mjere zabrane štrajka.