U sjedištu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine danas je održan drugi sastanak Radne grupe za izradu teksta izmjena i dopuna Zakona o pravima demobilisanih boraca i članova njihovih porodica.

Radna grupa je formirana na temelju rješenja Vlade Federacije BiH donesenog 13. februara 2025. godine.

Jačanje prava

Na sastanku je potvrđena čvrsta opredijeljenost svih članova Radne grupe da zajednički rade na jačanju prava demobilisanih boraca i članova njihovih porodica. Posebno je naglašena važnost uvođenja boračkog dodatka, koji predstavlja i materijalnu i moralnu satisfakciju za njihov doprinos u odbrani zemlje.

Članovi Radne grupe složili su se da će biti dostavljen objedinjen, zajednički usaglašen prijedlog koji se odnosi na uvođenje prava na borački dodatak, u roku ne dužem od tri sedmice.

Sljedeći sastanak planiran je za mjesec septembar, kada će biti predstavljena realna rješenja s jasno definisanim iznosom boračkog dodatka i preciznim kategorijama korisnika.

Poštivanje načela

Svi članovi Radne grupe naglasili su važnost poštivanja načela pravičnosti, jednakosti i održivosti u ovom procesu, kako bi se trajno uredila prava branilačke populacije. Ovim sastanakom ponovo je potvrđeno jedinstvo i odlučnost svih članova da se kroz zajednički rad i međusobno povjerenje i uvažavanje izborimo za prava onih koji su najzaslužniji za slobodu naše domovine.

Vrlo je važno u dobrom razgovoru dostaviti kvalitetne i realne prijedloge koji će odgovarati potrebama populacije koja ih zaslužuje, a ujedno biti i finansijski održivi, kako bi se osigurao dugoročni i pravičan sistem podrške, saopćeno je iz Federalnog ministarstva za pitanja boraca invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.