Lakić: Zlonamjerno iznesene paušalne informacije o "Pretisu", htjeli su da odustanemo od daljnjeg razvoja

Ministar energetike, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine Vedran Lakić (SDP) je na današnjoj konferenciji za medije govorio o stanju u svom resoru, s naglaskom na nekoliko sektora.

Poteškoće u poslovanju

Između ostalih, osvrnuo se na navode o poteškoćama u poslovanju pojedinih preduzeća namjenske industrije, čiji je većinski vlasnik entitetska vlada.

"U medijima je, po mom mišljenju, zlonamjerno izneseno u vezi 'Pretisa' i mislim da se tim aktivnostima učinila velika šteta ovom preduzeću. Paušalni podaci su vjerovatno imali za cilj zaplašiti nas da odustanemo od daljnjeg razvoja, to se naravno neće dogoditi", uvjerava.

Lakić tvrdi i to da analiziraju rad sve i jedne kompanije namjenske industrije te ne negira da svaka od njih ima finansijske probleme, ali da rade na poboljšanju njihovog poslovanja. Kao primjer za to je istakao sarajevski "Zrak".

"'Zrak' je bio u stečaju i vjerovatno je bila namjera da se totalno zatvori, kao Vitezit, ali ova vlada je stala u zaštitu i na primjeru 'Zraka' pokazala šta je namjera. 'Zrak' ima duplo više radnika nego u vrijeme njegovog predstečajnog postupka", istakao je.



Bio pred istim scenarijem

Nadalje, za Tehničko-remontni zavod (TRZ) Hadžići je rekao da je prije nekoliko sedmica vjerovatno bio pred istim scenarijem kao i "Zrak". No, kako je naglasio, to se spriječilo promjenom menadžmenta ovog preduzeća i pomoću Vlade FBiH. Smatra da je ovom preduzeću potrebno još mnogo pomoći da bi u potpunosti bilo spašeno.

Ne krije da postoje finansijski problemi u poslovanju konjičkog "Igmana", a kao glavni uzrok problema svih preduzeća namjenske industrije istakao je poremećaje u lance snabdijevanju. Obećao je da će brzo reagirati na ove izazove.

Lakić je najavio da će se svi štetni ugovori u namjenskoj industriji staviti van snage i/ili će se popraviti. Komentirao je i odnose između Vlade FBiH kao većinskog vlasnika i suvlasnika, za koje je podsjetio da je uglavnom riječ o privatnim kompanijama, u preduzećima namjenske industrije.

"Niti jedan milimetar vlasništva namjenske industrije neće uzeti bilo ko drugi. Namjenska industrija je pod 51 posto vlasništva FBiH, a postoje suvlasnici iz privatnog sektora. Sa svakim od njih razgovaramo i komuniciramo i imamo jedan cilj, a to je daljnji razvoj", naveo je.

Prema riječima ministra energije, rudarstva i industrije FBiH, može biti razmimoilaženja u pogledu načina razvoja firmi, ali imaju isti cilj.