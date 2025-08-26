Pilav s Nikšićem i Konakovićem: Jačanje KCUS-a kroz institucionalnu podršku i međunarodnu saradnju

U Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) danas je održan prvi radni sastanak generalnog direktora, prim. doc. dr. Alena Pilava s premijerom Federacije BiH, Nerminom Nikšićem i ministrom vanjskih poslova BiH, Elmedinom Konakovićem.

Izazovi s kojim se suočava KCUS

U otvorenom i konstruktivnom razgovoru dr. Pilav je istakao brojne izazove s kojima se KCUS suočava, a koje je uočio u prve tri sedmice mandata, od deficita kadra svih profila, preko zastarjele organizacije rada i poslovanja, do značajno oštećene i zastarjele medicinske opreme. Sve su to posljedice lošeg rukovođenja ranijih uprava, koje su KCUS tretirale kao štedionicu, a ne kao bolnicu. Naglasio je i konkretne korake koji su već poduzeti u kratkom roku, te posebno predstavio jasan plan za hitno otklanjanje uočenih nedostataka. Posebno se osvrnuo na projekt izgradnje novih bolničkih kapaciteta koji su u toku Klinike za gastroenterohepatologiju, Klinike za abdominalnu i torakalnu hirurgiju, te Klinike za urologiju i transplantaciju bubrega, a sve s ciljem unapređenja zdravstvenih usluga KCUS-a.

Podrška Vlade FBiH

Premijer Nikšić je naglasio da Vlada Federacije BiH ostaje čvrsto opredijeljena pružiti punu podršku KCUS-u.

- Naši građani moraju dobiti najbolju moguću uslugu, od najboljih ljekara, koji rade na savremenoj opremi, kako bismo KCUS pozicionirali među vodeće bolnice u regionu. Lično sam svjedočio predanosti i profesionalnosti Vašeg tima prilikom perforacije slijepog crijeva krajem prošle godine. Želja mi je da dođemo do liderske pozicije kako bi se radili svi operativni zahvati popt onog kojeg sam prije mjesec dana radio na privatnoj klinici, jer se još nije počela raditi na KCUS-u. Nemamo pravo štedjeti na liječenju, ali ćemo insistirati na racionalizaciji i strogoj kontroli trošenja novca. Sve to možemo osigurati zajedničkim i koordiniranim radom uprave KCUS-a, Vlade Federacije BiH, kantona suosnivača i ostalih nivoa vlasti - poručio je.

Priključivanje programu Eurotransplanta

U proteklim godinama KCUS je bio zatvoren za edukaciju svojih kadrova i za međunarodno povezivanje. Nedavno je, uz pomoć Ministarstva civilnih poslova BiH, pokrenuta procedura priključivanja programu Eurotransplanta. Jedan od ključnih smjerova daljnjeg razvoja KCUS-a je jačanje međunarodne saradnje, za što će biti potrebna značajna podrška Ministarstva vanjskih poslova BiH.

Ministar Konaković je istakao da će pružiti punu diplomatsku podršku svim projektima koji doprinose modernizaciji KCUS-a i poboljšanju zdravstvene zaštite građana BiH.

- Iskoristit ćemo diplomatske kanale da uspostavimo programe stručnog usavršavanja naših ljekara u vodećim svjetskim medicinskim centrima. Naš cilj je dvosmjeran – da KCUS postane destinacija za kvalitetno liječenje pacijenata iz regiona, ali i da našim građanima, kada medicinski slučaj to zahtijeva, omogućimo pristup specijaliziranim tretmanima u renomiranim svjetskim bolnicama. Granice ne smiju stajati na putu zdravlja građana i napretka medicine - rekao je.

Jedinica intenzivne njege

Tokom posjete, dr. Pilav je gostima predstavio Jedinicu intenzivne njege Klinike za anesteziju i reanimaciju, zajedno s novim operacionim blokom koji je izgrađen prije 12 godina kao jedan od najmodernijih u regiji, ali je u prethodnih desetak godina bio potpuno zanemaren.

- Intenzivna njega je srce KCUS-a i njena modernizacija mora biti apsolutni prioritet – to je prostor u kojem nema mjesta za improvizaciju. Preuzeli smo odgovornost s jasnim ciljem – vratiti KCUS na put napretka i modernizacije. Svjesni smo da nas na tom putu čekaju brojne prepreke, ali s vizijom, stručnošću i podrškom svih institucija, sigurni smo da ćemo ih uspješno savladati. Fokus nam je na pacijentu, kvaliteti usluge i vraćanju povjerenja u naš javnozdravstveni sistem - poručio je Pilav.