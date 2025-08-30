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Međunarodni dan nestalih osoba u Pozorištu mladih u Tuzli: U BiH se i dalje traga za 7.581 nestalom osobom

Planirana mirna šetnja neće se održati zbog vremenskih neprilika

Međunarodni dan nestalih osoba u Pozorištu mladih - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. Bešić

30.8.2025

Obilježavanje Međunarodnog dana nestalih osoba održano je u Pozorištu mladih u Tuzli, u dvorani Kaleidoscop.

Okupljanje svih učesnika bilo je u 11:30 sati, kod kipova Ismeta Mujezinovića i Meše Selimovića odakle su se uputili do dvorane.

Planirana mirna šetnja neće se održati zbog vremenskih neprilika. Organizatori su Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine i njegov Savjetodavni odbor, u saradnji s Međunarodnim komitetom Crvenog križa (MKCK).

Manifestacija nosi moto "Jedan dan sjećanja, cijeli život čekanja". Program, koji traje do 14 sati, uključuje obraćanja predstavnika domaćih i međunarodnih institucija, među kojima su članovi Predsjedništva BiH, Parlamentarne skupštine BiH, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Vlade Tuzlanskog kantona, Grada Tuzle, Međunarodne komisije za nestale osobe (ICMP) i Društva Crvenog krsta/križa BiH.

Dan sjećanja ima za cilj podsjetiti javnost da se u Bosni i Hercegovini i dalje traga za 7.581 nestalom osobom, više od tri decenije nakon agresije na BiH.

Organizatori naglašavaju da porodice nestalih i dalje žive u neizvjesnosti i iščekivanju, te da je svaka informacija o nestalim osobama dragocjena za istinu, pravdu i unutrašnji mir.

# MEĐUNARODNI DAN NESTALIH OSOBA
# INO BIH
# TUZLA
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