Od danas počinje obračun potrošnje električne energije za domaćinstva po tarifama

Obračun potrošnje električne energije za kupce iz kategorije domaćinstva od danas će biti vršen po većim cijenama utvrđenih odlukom Regulatorne komisije za energiju u FBiH.

U zavisnosti od potrošnje električne energije, za kategoriju domaćinstva primjenjivat će se tri blok tarife: zelena blok tarifa - za potrošnju od 0 do 350 kWh, plava blok tarifa - za potrošnju od 351 do 1.000 kWh i crvena blok tarifa - za svaki kWh preko 1.000 kWh.

Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH intenzivno provodi aktivnosti na pripremi vanrednog očitanja mjernih mjesta, kako bi razgraničio potrošnju zaključno s 1. septembrom 2025.

Imajući u vidu da je potrebno očitati potrošnju na 741.000 mjernih uređaja, veliki broj nedostupnih mjernih mjesta, te ograničene ljudske i tehničke resurse, očitanje svih mjernih uređaja na dan 1. septembar tehnički nije moguće izvršiti.

Stoga, Operator distributivnog sistema (ODS) JP Elektroprivreda BiH poziva kupce koji redovno dostavljaju podatke očitanja, da isto učine i 1. septembra 2025., a druge kupce da evidentiraju stanje brojčanika brojila na dan 1. septembra 2025.

Uputstvo o načinu očitanja utroška električne energije, odnosno stanja brojčanika brojila, dostupno je na portalu JP Elektroprivreda BiH www.epbih.ba.