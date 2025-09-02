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PRED ROČIŠTE

Protest policajaca pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci zbog napada na službena lica

Tada su ga dva lica brutalno napala sa leđa, palicama, rekao je Kojdić

Protest u Banjoj Luci - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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A. O. / RTRS

2.9.2025

Pripadnici PU Banja Luka okupili su se danas ispred zgrade Osnovnog suda u Banjoj Luci kako bi pružili podršku kolegama koji su pretučeni dok su obavljali svoju dužnost u banjalučkom naselju Starčevica.

Protest je organizovan neposredno pred ročište za razmatranje prijedloga za određivanje pritvora Radoslavu Joviću i njegovom sinu Mihajlu, osumnjičenima za napad na policajce.

Načelnik Odjeljenja za opšti kriminalitet Policijske uprave Banja Luka Siniša Kojdić pozvao je danas građane u RS da podrže policiju i da zajedno, sa pravosudnim institucijama, rade na povećanju nivoa bezbjednosti.

- Postupajući po zakonu i pravilima struke, naš kolega pokušao je da spriječi počinioca u izvršenju krivičnog djela i uspio je u tome. Tada su ga dva lica brutalno napala sa leđa, palicama - rekao je Kojdić i dodao da su još dva policajca povrijeđena tokom intervencije.

Podsjećamo, Okružno javno tužilaštvo Banja Luka uputilo je sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci, prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenih Jović Radoslav, rođen 1977. godine i Jović Mihajlo, rođen 2004. godine iz Banja Luke, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje sa krivičnim djelom ugrožavanje sigurnosti.

# PROTEST
# PU BANJA LUKA
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