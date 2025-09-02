Protest policajaca pred Osnovnim sudom u Banjoj Luci zbog napada na službena lica

Pripadnici PU Banja Luka okupili su se danas ispred zgrade Osnovnog suda u Banjoj Luci kako bi pružili podršku kolegama koji su pretučeni dok su obavljali svoju dužnost u banjalučkom naselju Starčevica.

Protest je organizovan neposredno pred ročište za razmatranje prijedloga za određivanje pritvora Radoslavu Joviću i njegovom sinu Mihajlu, osumnjičenima za napad na policajce.

Načelnik Odjeljenja za opšti kriminalitet Policijske uprave Banja Luka Siniša Kojdić pozvao je danas građane u RS da podrže policiju i da zajedno, sa pravosudnim institucijama, rade na povećanju nivoa bezbjednosti.