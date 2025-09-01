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SPRIJEČILI GA DA REAGUJE

Tužilaštvo predložilo mjeru pritvora za oca i sina koji su napali inspektora i prijetili mu pištoljem

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci

Tokom sprovođenja u tužilaštvo. Srna

A. O.

1.9.2025

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas je uputilo sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci, prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenih Radoslav Jović, rođen 1977. godine i Mihajlo Jović, rođen 2004. godine iz Banja Luke, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 3. u sticaju sa krivičnim djelom Ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 2. KZ RS.

- U Banja Luci, dana 30.08.2025. godine, oko 14:20 sati, prvoosumnjičeni je fizički napao policijskog službenika S.Š. i nanio mu tjelesne povrede u predjelu glave i tijela, a policijskom službeniku G.K. uputio prijetnje opasne po život i tijelo.

Drugoosumnjičeni je fizički napao policijske službenike S.Š. i G.K. kao i policijske službenike PU Banja Luka-PS Obilićevo, u namjeri da ih onemogući u vršenju službene radnje, te pomogao trećeosumnjičenom NN (nepoznatom) licu, koje je pobjeglo sa lica mjesta a koje lice je prethodno oštetio automobil oštećene Đ.R..

Tužilac je uputio prijedlog za određivanje mjere pritvora zbog postojanja naročitih okolnosti koje ukazuju da će osumnjičeni ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, te zbog postojanja naročitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo shodno odredbi člana 197. stav 1. tačka b. i v. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske.

O prijedlogu za određivanje mjere pritvora odlučit će sudija za prethodni postupak Osnovnog suda u Banja Luci - navode iz Okružnog javnog tužilaštva Banja Luka. 

# OKRUŽNO JAVNO TUŽILAŠTVO BANJA LUKA
# BANJA LUKA
# MIHAJLO JOVIĆ
# RADOSLAV JOVIĆ
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