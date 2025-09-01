Tužilaštvo predložilo mjeru pritvora za oca i sina koji su napali inspektora i prijetili mu pištoljem

Okružno javno tužilaštvo Banja Luka danas je uputilo sudiji za prethodni postupak Osnovnog suda u Banjoj Luci, prijedlog za određivanje mjere pritvora protiv osumnjičenih Radoslav Jović, rođen 1977. godine i Mihajlo Jović, rođen 2004. godine iz Banja Luke, zbog postojanja osnovane sumnje da su počinili krivično djelo Sprečavanje službenog lica u vršenju službene radnje iz člana 306. stav 3. u sticaju sa krivičnim djelom Ugrožavanje sigurnosti iz člana 150. stav 2. KZ RS.

- U Banja Luci, dana 30.08.2025. godine, oko 14:20 sati, prvoosumnjičeni je fizički napao policijskog službenika S.Š. i nanio mu tjelesne povrede u predjelu glave i tijela, a policijskom službeniku G.K. uputio prijetnje opasne po život i tijelo.

Drugoosumnjičeni je fizički napao policijske službenike S.Š. i G.K. kao i policijske službenike PU Banja Luka-PS Obilićevo, u namjeri da ih onemogući u vršenju službene radnje, te pomogao trećeosumnjičenom NN (nepoznatom) licu, koje je pobjeglo sa lica mjesta a koje lice je prethodno oštetio automobil oštećene Đ.R..