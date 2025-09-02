Peulić o prestanku protesta: Nikšić se pokazao kao lider, cijeli proces je pokrenuo

On je istakao da je federalni premijer i lider SDP-a Nermin Nikšić, zapravo, pokrenuo cijeli ovaj proces, zajedno s gospodinom Konakovićem, kako bi u ovih 35 sati, naveo je, postigli sljedeće rezultate:

- Što se tiče našeg prvog zahtjeva već smo s ministrom Konakovićem iskordinirali korespondenciju prema ambasadama zemalja koje su u BiH, a članice su Evropske unije. Imat ćemo sastanak 10. septembra u Beogradu. Po našim informacijama transportna zajednica i transportna industrija koja će se naći na tom sastanku od Bosfora do Bihaća će od Evropske komisije dobiti zeleno svjetlo za primjenu AETR sporazuma - kazao je Peulić.

Podsjetio je da su prijevoznici BiH okupljeni u Konzorcijumu imali podršku Udruženja drumskih prijevoznika Republike Srpske, Udruženja prijevoznika Federacije BiH i Udruženja prijevoznika pri Spoljnotrgovinskoj komori BiH.

- Važno je istaći da, kada mi kao region prema Evropskoj komisiji nastupamo sa snažnom političkom podrškom naših institucija, onda je svaki problem rješiv. Mi očekujemo naravno da će taj problem sa 10. septembrom biti eliminisan - dodao je.

Posebno se osvrnuo na drugu grupu njihovih zahtjeva.

- Premijer Nikšić, ja ću reći lider, imao je jednu korespondenciju i kooperaciju s premijerom Viškovićem da jedan glas ide u smjeru da neće BiH više biti posljednja zemlja koja nema pravilnik o povratu akciza. To prevoznici nisu mogli riješiti sami. Vrlo je važno da mi nastavljamo tu našu inicijativu, tehničku obradu kroz Komisiju za ekonomska pitanja u Parlamentu BiH, ali ta snaga sada dolazi sa podrškom svih političkih aktera - rekao je Peulić.

Kada je riječ o trećoj grupi zahtjeva podsjetio je na to da su jučer imali niz sastanaka.

- S gospodinom Fortom smo imali tehnička rješenja, ali ministar Forto i Konzorcijum na tome rade jako dugo. Možemo reći da smo 11 tačaka doveli u realizaciju - kazao je Peulić.

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