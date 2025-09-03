Pilav odgovorio Izetbegović: "Nije lako kada ti oduzmu akademsko zvanje zbog lažne diplome"

Generalni direktor Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu (KCUS) Alen Pilav oštro je reagovao na izjave prim. dr. Sebije Izetbegović, tvrdeći da ona „nastavlja širiti laži i spinove“ o stanju u najvećoj zdravstvenoj ustanovi u zemlji.

„Razumijem da prim. dr. Izetbegović ima potrebu da se prikaže u ljepšem svjetlu, jer nije lako kada ti oduzmu akademsko zvanje zbog lažne diplome, niti kada te dovode u vezu s nabavkom neupotrebljivih respiratora, niti kada bolnicu kojom si upravljao napusti stotinjak doktora, od čega 13 anesteziologa u jednom danu. Sigurno joj nije bilo lako gledati ni kako otvaramo kapije KCUS-a koje je ona, ne samo zatvorila, već zaključala, zavarila i na njih postavila šiljke kao da se radi o zatvoru, a ne o bolnici“, poručio je Pilav.

On je naglasio da mu nije namjera trošiti vrijeme na lične obračune, ali da neće dozvoliti da se „nastavlja urušavati ugled KCUS-a“.

Samoubistvo u KCUS-u

Komentirajući tragični događaj samoubistva pacijentice na KCUS-u, Pilav je rekao da je degutantno to što Izetbegović koristi takvu tragediju za političke napade.

„Da zna osnove medicine i upravljanja bolnicama, znala bi da su samoubistva u zdravstvenim ustanovama izazov širom svijeta. I u vrijeme njenog mandata dogodilo se više takvih slučajeva, ali tada niko nije imao obraza da tragedije koristi za lične obračune“, istakao je direktor KCUS-a.

Dodao je da Izetbegović već decenijama nije dežurala, nije pregledala pacijente niti radila u operacionoj sali, pa stoga, kako kaže, i nema pravo docirati o praksi i izazovima na KCUS-u.

„KCUS nije štedionica“

Pilav je posebno kritikovao način na koji se bivša direktorica hvali „uštedama“.

„Istina je da je ona uštedjela novac, ali to je bio novac namijenjen za kupovinu novih uređaja, kreveta, lijekova, edukaciju kadra i druge potrebe pacijenata. Umjesto da se ulaže u bolesnike, novac je držala na računima da bi se prikazala kao uspješna menadžerica. Za nju je KCUS bio štedionica, a ne bolnica“, naglasio je Pilav.

Podsjetio je i na fotografiju dušeka koju je Izetbegović objavila na društvenim mrežama, ističući da je upravo ona nabavljala takve, jeftine i neadekvatne dušeke „za kućnu upotrebu“, dok pacijenti zaslužuju medicinske dušeke i kvalitetnu njegu.

Odlazak kadra i posljedice upravljanja

Govoreći o odlasku ljekara iz KCUS-a, Pilav je naglasio da je većina njih ljudi od integriteta i da politika teško može utjecati na njihove odluke.

„Ima izuzetaka, ali činjenica je da je veliki broj ljekara napustio KCUS upravo zbog njenog načina upravljanja. Mi sada radimo na vraćanju povjerenja, edukaciji kadra, nabavci nove opreme, rješavanju problema respiratora čijoj je nabavci i ona doprinijela, te na otvaranju KCUS-a prema pacijentima i javnosti“, kazao je Pilav.

On je zaključio da Izetbegović „širenjem panike i neistina samo nastavlja nanositi štetu ustanovi“ i pozvao je da prestane s kampanjom diskreditacije.

„Štete koje je ona ostavila trebat će godine da se saniraju. Ali moj posao je da radim na obnovi KCUS-a i pružanju najbolje moguće njege pacijentima, a ne na svađama i spinovima“, poručio je Pilav.