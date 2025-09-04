Samo trećina sudija i tužilaca prijavili imovinu VSTV-u: Rok ističe za pet dana

Dok rok za prijavu imovine sudija i tužilaca ističe 9. septembra ove godine, nosioci pravosudnih funkcija i Visoko sudsko i tužilačko vijeće odlučivanje o prijavi imovine te donošenju odluka za objavu imovinskih kartona odlažu do odluke Ustavnog suda.

Poštivanje roka

Kada je u junu ove godine počeo s radom Odjel za provođenje postupka po izvještajima VSTV-a, započet je i proces prikupljanja imovinskih kartona za 2023. i 2024. godinu. Rok koji je tada određen je bio tri mjeseca.

Skoro tri mjeseca nakon, Sanin Bogunić, predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog, navodi da se nada da će njegove kolege u pravosuđu ispoštovati rok.

- Imamo najave da će ovaj rok biti ispoštovan. Neprijavljivanje imovine do tog roka predstavljalo bi disciplinski prekršaj - kazao je Bogunić, dodajući da se trenutno na dnevnoj bazi dostavlja preko 100 izvještaja dnevno.

On je naveo da je dosad provjerena imovina polovine nosilaca pravosudnih funkcija koji su članovi Vijeća. Vijeće čini 15 članova.

Entuzijazam Bogunića za predaju imovinskih kartona ne dijele drugi članovi Vijeća dok su raspravljali o objavi imovinskih kartona članova koji nisu sudije i tužioci.

Advokat Davor Martinović je kazao da se objava imovinskih kartona prikazivala kao standard Evropske unije, te da je on napravio analizu prema kojoj se imovinski kartoni ne objavljuju u 17 država, dok u državama gdje se objavljuju postoje ograničenja.

On je kazao da smatra da prijedlog koji je uputio sa kolegama iz Vijeća, koji nisu sudije i tužioci, treba prihvatiti. Martinović i njegove kolege ne žele da se njihovi imovinski kartoni javno objave.

Aleksandra Obradović, članica Vijeća, navodi da se izuzetak ne može napraviti jer se izmjene i dopune Zakona o VSTV-u iz 2023. godine odnose na sve članove Vijeća.

Obren Bužanin je tokom sjednice VSTV-a podsjetio da većina kolega ne misli da je objavljivanje izvještaja dobro rješenje, te da je Državni sud podnio apelaciju Ustavnom sudu BiH.

Privremena mjera

U nastavku rasprave, Duška Bogojević pitala je može li se prolongirati rok za prijavu imovine. Bogunić je naveo da se, i u slučaju prijave, izvještaj o imovini neće objaviti u roku od mjesec dana.

Kako je Detektoru pojasnio Demirel Delić, šef kabineta Predsjednika VSTV-a, udruženja sudija i tužilaca u BiH pokrenula su upravni spor pred Sudom BiH, tražeći ispitivanje zakonitosti postupanja pri prikupljanju i obradi imovinskih kartona.

U tom postupku, od Državnog suda je zatraženo da prekine upravni spor i da se obrati Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti izmjena i dopuna Zakona o VSTV-u, koje se odnose na izvještaje o imovini i interesima.

- Najavljena je i mogućnost donošenja privremene mjere u smislu obustave primjene odredaba Zakona o VSTV-u BiH u vezi prikupljanja i obrade izvještaja o imovini, odnosno javne objave izvještaja - naveo je Delić.

Prema izmjenama i dopunama Zakona o VSTV-u koji je usvojen 2023. godine, predviđa se provjera imovinskih kartona koje su sudije i tužioci dužni dostaviti. Oni moraju da navedu sve što posjeduju sami, ali i svi oni s kojima žive u zajedničkom domaćinstvu.

Izvještaji o imovini i interesima će se objavljivati na internetskoj stranici Vijeća, s ciljem jačanja integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u rad pravosuđa, te zbog sprečavanja sukoba interesa i drugih nedopuštenih uticaja u vršenju funkcije u pravosuđu, navodi Detektor.

Raspravi o objavi imovinskih kartona prethodio je reizbor Sanina Bogunića za predsjednika Vijeća, tokom čijeg obraćanja novinarima je saopćeno da je upućen prijedlog Vijeću ministara da se rok Revidirane državne strategije za rad na predmetima ratnih zločina produži za tri godine.

Sjednica VSTV-a BiH danas nastavlja drugi dan zasjedanja.