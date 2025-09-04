Potrebni dobrovoljni darivaoci krvi za maloljetnika koji je izboden u Tuzli

Potrebno je osam osoba koje će dobrovoljno darovati krv za Aldina Kavgića, učenika koji je teško povrijeđen u incidentu u dvorištu Osnovne škole Kreka u Tuzli.

Krvna grupa nije bitna, a svi dobrovoljci trebaju se što prije javiti na transfuziologiju Univerzitetskog kliničkog centra u Tuzli.

Podsjetimo, 1. septembra 2025. godine u dvorištu OŠ Kreka došlo je do sukoba između tri maloljetnika, prilikom čega je sedamnaestogodišnji učenik zadobio teške povrede nožem u predjelu stomaka.

On je odmah prebačen u UKC Tuzla, gdje se ljekari i dalje bore za njegov život.

Općinski sud u Tuzli prihvatio je prijedlog Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i odredio jednomjesečni pritvor maloljetniku rođenom 2010. godine, osumnjičenom za krivično djelo pokušaja ubistva.

- Imajući u vidu težinu krivičnog djela, sud je ocijenio da su ispunjeni opći i posebni uslovi za određivanje pritvora, u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku FBiH i Zakonom o zaštiti i postupanju sa djecom i maloljetnicima u krivičnom postupku FBiH - navedeno je iz Tužilaštva TK.

Apeluje se na građane da se odazovu i daruju krv kako bi se pomoglo u spašavanju života povrijeđenog učenika.