Otvorena pitanja osnivačke strukture KCUS-a: Bećirović najavio institucionalnu podršku

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bećirović posjetio je Klinički centar Univerziteta Sarajevo (KCUS), gdje je održao sastanak s generalnim direktorom dr. Alenom Pilavom.

U okviru razgovora, posebna pažnja posvećena je pitanju konačnog usklađivanja statusa KCUS-a u sudskom registru.

Kako se navodi u saopćenju, Klinički centar osnovan je Uredbom sa zakonskom snagom koju je donijelo Predsjedništvo Republike Bosne i Hercegovine i Odlukom predsjedništva Skupštine Grada Sarajeva od 30. 6. 1992. godine. Prema Statutu, osnivači Kliničkog centra su FBiH, Kanton Sarajevo, Zeničko-dobojski, Bosansko-podrinjski, Unsko-sanski i Srednjobosanski kanton. Dr. Pilav je naglasio važnost dovođenja u stvarno pravno stanje kako bi se institucionalna struktura uskladila s važećim zakonima. Rješavanja ovog pitanja, koje do sada nije bilo sistemski adresirano, je vrlo bitno kako bi se osigurala pravna jasnoća i institucionalna stabilnost KCUS-a.

Tokom susreta razgovarano je i o mogućnostima unapređenja međunarodne saradnje KCUS-a sa srodnim zdravstvenim ustanovama širom svijeta. Bećirović je istakao da će on kao jedan od članova Predsjedništva BiH uraditi sve što je u njegovoj moći da Predsjedništvo BiH da doprinos u povezivanju domaćih institucija s renomiranim bolnicama i univerzitetskim centrima u inostranstvu, s ciljem razmjene znanja, iskustava i stručnog kadra.

Generalni direktor KCUS-a dr. Pilav zahvalio se na posjeti i podršci, naglasivši da je i otvaranje prema međunarodnim partnerima važno za dalji razvoj zdravstvenih usluga, edukaciju medicinskog osoblja i implementaciju savremenih medicinskih praksi.