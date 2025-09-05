Pukovniku Ameru Rikoviću dodijeljena individualna NATO akreditacija i Medalja za vojne zasluge MOBiH

Vršiocu dužnosti inspektora Brigade za taktičku podršku Oružanih snaga BiH pukovniku Ameru Rikoviću danas je u Sarajevu dodijeljena individualna NATO akreditacija i zvanje Specijaliste za osiguranje kvaliteta, dužnosti menadžera za osiguranje kvaliteta, kao i Medalja za vojne zasluge Ministarstva odbrane BiH.

Pukovnik Riković prvi je pojedinac izvan NATO saveza kojem je dodijeljeno to zvanje, dok je Medalja za vojne zasluge najveće odlikovanje koje može dobiti djelatni pripadnik OSBiH.

Zamjenik komandanta NATO štaba Sarajevo Muharem Ajden istakao je da Riković uspješno ispunio sve potrebne kriterije za pomenutu poziciju specijaliste čime se pridružio malobrojnom visoko kvalifikovanom kadru koji pruža pomoć u održavanju visokih standarda obuke.

Naveo je da je Riković zvanično postao član grupe stručnjaka pri Vrhovnoj savezničkoj komandi za transformaciju NATO-a pri odjelu za kontrolu kvaliteta kao vanjski stručnjak za određenu predmetnu oblast.

- Pukovnik Riković je izuzetan ambasador kako za Ministarstvo odbrane BiH tako i za Centar za obuku za operacije podrške miru i upućujemo mu iskrene čestitke - rekao je Ajden.

Pomoćnik ministra odbrane BiH Dženan Redžo naglasio je da današnji događaj prevazilazi okvire individualnog postignuća, jer je danas BiH dobila jedno od najvažnijih priznanja za svoje kadrove i institucije.

- Od ovog trenutka jedan naš oficir ima ovlaštenje da u ime NATO vrhovne savezničke komande za transformaciju bira i ocjenjuje stručnjake koji pretenduju na najviši nivo profesionalnog priznanja u ovoj oblasti - kazao je Redžo i dodao da su u ministarstvu ponosni na tu činjenicu.

Riković je izjavio da je ponosan na to postignuće ističući da je osim njegovog rada i truda veliku ulogu odigrala i podrška ministarstva i Oružanih snaga BiH.

Potcrtao je da trenutno u svijetu samo tri osobe imaju isti certifikat, te da ga je on dobio prvi, a nakon njega još po jedna osoba iz Finske i jedna iz SAD-a.

Riković je poručio da će svo znanje koje je stekao prenijeti mlađim generacijama oficira Oružanih snaga BiH.

Svečanoj ceremoniji u Domu OSBiH prisustvovali su visoki zvaničnici Ministarstva odbrane i Oružanih snaga BiH, te NATO štaba Sarajevo.