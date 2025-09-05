Ramiz Salkić za "Avaz": Nastavljamo pravnu borbu protiv separatističke politike Dodika

Vijeće naroda Republike Srpske na jučerašnjoj sjednici nije postiglo saglasnost u vezi s pokretanjem mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa Kluba Bošnjaka.

S obzirom na to, o zakonu o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi i o odluci o raspisivanju referenduma izjašnjavat će se Zajednička komisija NSRS i Vijeća naroda. Ako do toga ne dođe, konačnu odluku donosi Ustavni sud RS.

Šest godina

Zakonom o izmjeni i dopuni Zakona o referendumu i građanskoj inicijativi RS je definisano da referendum u RS može provesti komisija NSRS, odnosno ad hoc komisija, a odlukom je definisano da referendum bude 25. oktobra sa referendumskim pitanjem: „Da li prihvatate odluke neizabranog stranca Kristijana Šmita (Christian Schmidt) i presude neustavnog Suda BiH izrečene protiv predsjednika RS, kao i odluku CIK-a o oduzimanju mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku?“

Podsjetimo, ovaj zakon i odluka usvojeni su na pretprošloj posebnoj sjednici NSRS prije 15 dana, a poslije odluke Centralne izborne komisije BiH o oduzimanju mandata Miloradu Dodiku kao predsjedniku RS i pravosnažne presude Suda BiH kojom se Dodiku zabranjuje obavljanje javne funkcije u narednih šest godina.

Ramiz Salkić, zastupnik u NSRS, naglasio je za „Dnevni avaz“ da će svi izabrani predstavnici Bošnjaka u entitetu Republika Srpska nastaviti pravnu borbu protiv, naveo je, separatističke politike koju provodi Milorad Dodik sa svojim sljedbenicima, kao i odluka NSRS koje su u suprotnosti s Ustavom BiH.

Salkić vjeruje da će u konačnici njihova pravna i politička borba iznjedriti rezutate koji će sve akcije koje su u suprotnosti s Ustavom BiH poništiti.

- Dakle, potpuno je jasno da je opredjeljenje vlasti u ovom entitetu izazivanje pravnog haosa i stvaranja osjećaja nesigurnosti, narativa da se ovdje nešto radi protiv Srba i entiteta Republika Srpska, podstičući tako radikalne elemente da se grupišu i okupljaju oko Milorada Dodika i njegove politike - kazao je Salkić.

Istakao je da će zaštitu ustavnog poretka tražiti pred Ustavnim sudom BiH te da će sigurno uslijediti apelacija nakon što, kazao je, sporne odluke i zakoni budu objavljeni u „Službenom glasniku RS“.

- Do tada će naši predstavnici u Vijeću naroda iskoristiti sve mehanizme koji su na raspolaganju u procesu zaštite vitalnog nacionalnog interesa i iako ne očekujemo ništa posebno od te procedure niti od Ustavnog suda entiteta RS, ipak, želimo iskoristiti te mehanizme koji su nam dati na raspolaganje -rekao je Salkić.

Sporni zakon

Objasnio je kako se u ovom trenutku mora sačekati da odluke budu objavljene u „Službenom glasniku“, koje mogu biti objavljene nakon što prođe procedura pred Ustavnim sudom RS.

- Ostaje, dakako, da vidimo i ko će potpisati ukaz o proglašenju spornog zakona o referendumu, jer u ovoj situaciji se Milorad Dodik lažno predstavlja kao predsjednik entiteta. A, zapravo, ako bi potpisao ukaz, on bi ponovio činjenje krivičnog djela, tako da će biti vrlo interesantno vidjeti kako će se ovo završiti - iznio je Salkić.

Spremna apelacija

S druge strane, kada je riječ o neustavnoj Vladi RS, Salkić je podsjetio da, iako je izglasana u NSRS, ta odluka ne može stupiti na snagu dok procedura ne prođe kroz Vijeće naroda i kroz Ustavni sud entiteta RS.

- Sigurno će to potrajati još 20-ak dana i do tada će i dalje Vlada Radovana Viškovića u tehničkom mandatu obavljati tehničke poslove, a kada i ako bude objavljena odluka o formiranju vlade u „Službenom glasniku“, sigurno će uslijediti apelacija pred Ustavnim sudom BiH. Prema mojim informacijama, postoji spremna apelacija i apelenti koji će se obratiti Ustavnom sudu BiH - kazao je Salkić.