Novi program za pomoć brčanskim privrednicima koji su proveli program samozapošljavanja

U rebalansu Budžeta za 2025. godinu Brčko distrikta BiH planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 KM u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, za jedan potpuno novi program koji ima za cilj da podrži poslovne subjekte koji su u ranijim godinama prošli kroz program samozapošljavanja - potvrđeno je danas iz tog odjeljenja.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u Vladi Brčko distrikta BiH Srđan Blažić podsjetio je danas da je još 2014. godine počeo prvi program samozapošljavanja u privredi i od tada ima više od 700 subjekata koji su aplicirali po ovom programu, dok je njih 450 podržano od Vlade Distrikta, a analize su pokazale da je njih 50 posto opstalo na tržištu.

- Svi oni koji su prošli kroz ranije programe samozapošljavanja, a koji su najmanje dvije ili više godina prisutni na tržištu rada, imat će priliku da apliciraju - najavio je Blažić i dodaje da će kada sredstva budu dostavljena Zavodu za zapošljavanje, svi po javnom pozivu moći aplicirati za maksimalan iznos pomoći do 10 hiljada KM.

- Smatramo da je ovo važan program koji će, kada je riječ o poslovnim subjektima koji su prošli programe samozapošljavanja u oblasti privrede, pomoći da dodatno prošire svoje poslovanje - rekao je Blažić, naglašavajući da će na taj način unaprijediti svoju opremljenost, biti konkurentniji na tržištu i imati priliku da zaposle dodatni broj nezaposlenih lica sa Zavoda za zapošljavanje.

Kroz Zakon o podsticaju privredi, koji je na snazi desetak godina, provode se podsticajne mjere koje su doprinijele da se privredna aktivnost, posebno u turbulentnim vremenima, kaže Blažić, održi na zadovoljavajućem nivou i da se da novi impuls lokalnoj privredi.