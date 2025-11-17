Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

PLANIRANA SREDSTVA

Novi program za pomoć brčanskim privrednicima koji su proveli program samozapošljavanja

Smatramo da je ovo važan program, rekao je Blažić

Novi program za pomoć brčanskim privrednicima. Fena

FENA

17.11.2025

U rebalansu Budžeta za 2025. godinu Brčko distrikta BiH planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 250.000 KM u Odjeljenju za privredni razvoj, sport i kulturu, za jedan potpuno novi program koji ima za cilj da podrži poslovne subjekte koji su u ranijim godinama prošli kroz program samozapošljavanja - potvrđeno je danas iz tog odjeljenja.

Šef Odjeljenja za privredni razvoj, sport i kulturu u Vladi Brčko distrikta BiH Srđan Blažić podsjetio je danas da je još 2014. godine počeo prvi program samozapošljavanja u privredi i od tada ima više od 700 subjekata koji su aplicirali po ovom programu, dok je njih 450 podržano od Vlade Distrikta, a analize su pokazale da je njih 50 posto opstalo na tržištu.

- Svi oni koji su prošli kroz ranije programe samozapošljavanja, a koji su najmanje dvije ili više godina prisutni na tržištu rada, imat će priliku da apliciraju - najavio je Blažić i dodaje da će kada sredstva budu dostavljena Zavodu za zapošljavanje, svi po javnom pozivu moći aplicirati za maksimalan iznos pomoći do 10 hiljada KM.

- Smatramo da je ovo važan program koji će, kada je riječ o poslovnim subjektima koji su prošli programe samozapošljavanja u oblasti privrede, pomoći da dodatno prošire svoje poslovanje - rekao je Blažić, naglašavajući da će na taj način unaprijediti svoju opremljenost, biti konkurentniji na tržištu i imati priliku da zaposle dodatni broj nezaposlenih lica sa Zavoda za zapošljavanje.

Kroz Zakon o podsticaju privredi, koji je na snazi desetak godina, provode se podsticajne mjere koje su doprinijele da se privredna aktivnost, posebno u turbulentnim vremenima, kaže Blažić, održi na zadovoljavajućem nivou i da se da novi impuls lokalnoj privredi.

# BIZNIS
# BRČKO DISTRIKT BIH
# POMOĆ
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.