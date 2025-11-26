Vlada FBiH: Tržište rada u godini reformi je stabilno uprkos kampanjama o masovnim otkazima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine naglašava da zvanični podaci Porezne uprave Federacije BiH pokazuju da je u godini najvećih reformi u Federaciji BiH tržište rada ostalo stabilno, a zaposlenost je zabilježila rast.

- Time se odbacuju tvrdnje o navodnim „desetinama hiljada otkaza“ u ovoj godini zbog povećanja minimalne plate na 1.000 KM i uvođenja neradne nedjelje trgovinama.

Zvanični podaci pokazuju da je na dan 31. oktobra 2025. godine u Federaciji BiH bilo 547.197 zaposlenih, što je 6.219 više nego u augustu, mjesecu s najmanje zaposlenih ove godine. Ovaj oporavak rezultat je kombinovanih efekata povećanja minimalne plaće na 1.000 KM i smanjenja doprinosa, mjerama Vlade koje su istovremeno podržale radnike i olakšale troškove poslodavcima.

Podaci potvrđuju i kumulativni višegodišnji rast zaposlenosti, jer je u oktobru 2025. godine bilo 7.486 više zaposlenih nego u oktobru 2022. godine, odnosno 7.820 više nego u aprilu 2023. godine. Time se u potpunosti demantuju tvrdnje da su reforme dovele do pada tržišta rada, jer broj zaposlenih ostaje na stabilnoj uzlaznoj putanji.

Ističemo da je pad zaposlenosti početkom godine, dio redovnog sezonskog ciklusa koji se ponavlja iz godine u godinu, a zbog isteka ugovora, završetka sezonskih angažmana i privremenog usporavanja ekonomskih aktivnosti. Podaci pokazuju da je pad zaposlenih između novembra i januara 2022/23. godine iznosio 4.552 radnika, zatim 2023/24.godine bio je 3.987 radnika, te 2024/25. godine 5.237 radnika. Slični obrasci javljaju se u obrazovanju, gdje se bilježe značajnija odjavljivanja radnika tokom ljeta i ponovna prijavljivanja u septembru, a što ukazuje na zloupotrebe ugovora na određeno, te je i to jedan od razloga zbog kojeg su izmjene Zakona o radu nužne.

Suprotno tvrdnjama da „nema pomoći realnom sektoru“, u periodu januar–septembar 2025. godine pravo na podršku kroz Vladinu uredbu ostvarilo je 106.466 korisnika, a 527.856 radnika bilo je obuhvaćeno programom očuvanja radnih mjesta. Do sada je isplaćeno 65,6 miliona KM pomoći, pri čemu se broj korisnika smanjivao iz mjeseca u mjesec, što potvrđuje stabilizaciju tržišta rada.

Povećanje minimalne plaće i smanjenje doprinosa pokazali su se kao dvostruki stimulans, radnicima je osiguran rast životnog standarda, a poslodavcima smanjeni troškovi rada. U periodu august–oktobar broj zaposlenih ponovo raste, čime se potvrđuje da se najavljeni talas otpuštanja nije desio.

Ukupan rast zaposlenosti od 528 novih radnih mjesta u godini intenzivnih reformi pokazuje da je tržište rada otporno, da su reforme izvedene bez negativnih posljedica, te da mjere Vlade Federacije BiH ispunjavaju svoj cilj - očuvanje radnih mjesta i stabilnost privrede. Sve to potvrđuje da je tržište rada u Federaciji BiH uspjelo ostati stabilno uprkos snažnim fiskalnim i strukturalnim promjenama.

Vlada Federacije BiH ostaje posvećena daljim mjerama koje jačaju tržište rada, podržavaju poslodavce i podižu životni standard radnika, uz nastavak socijalnog dijaloga i izgradnju sigurnijeg i pravednijeg poslovnog okruženja - navode iz Vlade FBiH.