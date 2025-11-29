Nakon odluke o naplati PDV-a na provizije kartičnih transakcija: Milionska pravna bitka zbog PDV-a

Nakon odluke Uprave za indirektno oporezivanje BiH da izvrši naplatu PDV-a bankama na provizije za plaćanja putem kartica, otvorena pitanja rješavaju sudovi. U prvostepenom postupku, Sud BiH odbio je tužbe nekoliko banaka, ali pravna bitka vrijedna više od 40 miliona KM, koliko je devet banaka moralo uplatiti u državnu kasu, nastavlja se.
Prekršajni postupci
Predsjednik Udruženja banaka BiH Edis Ražanica kaže da će banke uvijek poštovati odluke sudova, ali će iskoristiti sva zakonom raspoloživa sredstva da dokažu da ovakvi postupci UIO BiH nisu u skladu sa Zakonom o PDV-u. Pojašnjava da je UIO kontinuirano, godinama provodila kontrole plaćanja PDV-a kod banaka.
- Prije nekoliko godina UIO je na zahtjev banaka izdala pismeno mišljenje u kojem je jasno navela da se usluge kartičnih kuća ne smatraju predmetom PDV oporezivanja, budući da su one sastavni dio pružanja finansijskih usluga, odnosno platnog prometa. U kontrolama 2023., bez prethodne najave i bez bilo kakve promjene zakonske i podzakonske regulative, UIO je utvrdila da ove usluge podliježu obavezi plaćanja PDV-a. Ne samo da se PDV plaća od tog momenta, nego su tražili i retroaktivnu naplatu za prethodni period. To smatramo nezakonitim – ističe Ražanica.
Dodaje da ovakav postupak nije u skladu ni s evropskom praksom. UIO je protiv banaka pokrenula prekršajne postupke, ali su svi dosadašnji postupci okončani pravosnažnim presudama u korist banaka.
Preispitivanje presuda
- Imamo pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, koji je utvrdio da ne postoji odgovornost, a s druge strane prvostepene presude na Sudu BiH u korist UIO. Sve banke će iskoristiti mogućnost da kod Apelacionog odjeljenja Suda BiH zatraže preispitivanje presude, a potom eventualno pokrenuti i postupke pred Ustavnim sudom – kaže Ražanica.
U do sada objavljenim informacijama o ovom sporu spominje se iznos od 43,4 miliona KM. U Udruženju banaka nemaju tačan iznos, ali potvrđuju da je on veoma značajan.
Prema članu 25. Zakona o PDV-u plaćanja poreza oslobođene su finansijske usluge, uključujući i usluge povezane s upravljanjem depozitima, ušteđevinom i bankovnim računima, vođenjem platnih transakcija, prenosom i izvršavanjem dospjelih obaveza, unovčavanjem čekova ili drugih finansijskih instrumenata.
Presude će biti obavezujuće
UIO BiH pitali smo na osnovu kojih propisa je obračun PDV-a izvršen, je li UIO takvom odlukom promijenila svoja ranija tumačenja. Kazali su nam da je svaki poreski obveznik iz baze obveznika indirektnih poreza predmet kontrola, u skladu s analizom rizika i ostalim parametrima definiranim važećim zakonskim propisima, te da je svaka kontrola specifična i posebna.
- Upravo iz razloga potpuno zakonitog postupanja svakom poreskom obvezniku je ostavljena mogućnost žalbe na prvostepeno i drugostepeno rješenje u upravnom postupku, kao i pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH, ako poreski obveznik i dalje smatra da su njegova prava narušena. Budući da je obveznicima koji se bave pružanjem bankarskih i drugih usluga ostavljena i mogućnost žalbe, nakon što su njihove tužbe pred Sudom BiH odbijene, UIO nije u mogućnosti dalje komentarisati predmetna pitanja i stavove samih obveznika. U svakom slučaju, konačna odluka nadležnih pravosudnih institucija bit će obavezujuća za sve, pa i za UIO – navode iz UIO BiH.