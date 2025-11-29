Nakon odluke o naplati PDV-a na provizije kartičnih transakcija: Milionska pravna bitka zbog PDV-a

Predsjednik Udruženja banaka BiH Edis Ražanica kaže da će banke uvijek poštovati odluke sudova, ali će iskoristiti sva zakonom raspoloživa sredstva da dokažu da ovakvi postupci UIO BiH nisu u skladu sa Zakonom o PDV-u. Pojašnjava da je UIO kontinuirano, godinama provodila kontrole plaćanja PDV-a kod banaka.

Nakon odluke Uprave za indirektno oporezivanje BiH da izvrši naplatu PDV-a bankama na provizije za plaćanja putem kartica, otvorena pitanja rješavaju sudovi. U prvostepenom postupku, Sud BiH odbio je tužbe nekoliko banaka, ali pravna bitka vrijedna više od 40 miliona KM, koliko je devet banaka moralo uplatiti u državnu kasu, nastavlja se.

- Prije nekoliko godina UIO je na zahtjev banaka izdala pismeno mišljenje u kojem je jasno navela da se usluge kartičnih kuća ne smatraju predmetom PDV oporezivanja, budući da su one sastavni dio pružanja finansijskih usluga, odnosno platnog prometa. U kontrolama 2023., bez prethodne najave i bez bilo kakve promjene zakonske i podzakonske regulative, UIO je utvrdila da ove usluge podliježu obavezi plaćanja PDV-a. Ne samo da se PDV plaća od tog momenta, nego su tražili i retroaktivnu naplatu za prethodni period. To smatramo nezakonitim – ističe Ražanica.

Dodaje da ovakav postupak nije u skladu ni s evropskom praksom. UIO je protiv banaka pokrenula prekršajne postupke, ali su svi dosadašnji postupci okončani pravosnažnim presudama u korist banaka.

Preispitivanje presuda

- Imamo pravosnažnu presudu Kantonalnog suda u Sarajevu, koji je utvrdio da ne postoji odgovornost, a s druge strane prvostepene presude na Sudu BiH u korist UIO. Sve banke će iskoristiti mogućnost da kod Apelacionog odjeljenja Suda BiH zatraže preispitivanje presude, a potom eventualno pokrenuti i postupke pred Ustavnim sudom – kaže Ražanica.

U do sada objavljenim informacijama o ovom sporu spominje se iznos od 43,4 miliona KM. U Udruženju banaka nemaju tačan iznos, ali potvrđuju da je on veoma značajan.

Prema članu 25. Zakona o PDV-u plaćanja poreza oslobođene su finansijske usluge, uključujući i usluge povezane s upravljanjem depozitima, ušteđevinom i bankovnim računima, vođenjem platnih transakcija, prenosom i izvršavanjem dospjelih obaveza, unovčavanjem čekova ili drugih finansijskih instrumenata.

Presude će biti obavezujuće

UIO BiH pitali smo na osnovu kojih propisa je obračun PDV-a izvršen, je li UIO takvom odlukom promijenila svoja ranija tumačenja. Kazali su nam da je svaki poreski obveznik iz baze obveznika indirektnih poreza predmet kontrola, u skladu s analizom rizika i ostalim parametrima definiranim važećim zakonskim propisima, te da je svaka kontrola specifična i posebna.

- Upravo iz razloga potpuno zakonitog postupanja svakom poreskom obvezniku je ostavljena mogućnost žalbe na prvostepeno i drugostepeno rješenje u upravnom postupku, kao i pokretanje upravnog spora pred Sudom BiH, ako poreski obveznik i dalje smatra da su njegova prava narušena. Budući da je obveznicima koji se bave pružanjem bankarskih i drugih usluga ostavljena i mogućnost žalbe, nakon što su njihove tužbe pred Sudom BiH odbijene, UIO nije u mogućnosti dalje komentarisati predmetna pitanja i stavove samih obveznika. U svakom slučaju, konačna odluka nadležnih pravosudnih institucija bit će obavezujuća za sve, pa i za UIO – navode iz UIO BiH.