Kargo centar i Slobodna zona na aerodromu kao nova razvojna šansa Tuzlanskog kantona

Izgradnja Kargo centra i uspostava Slobodne zone Tuzla na Međunarodnom aerodromu Tuzla bila je povod za radnu posjetu delegacije institucija Tuzlanskog kantona Republici Turskoj, koju je predvodio premijer TK Irfan Halilagić.

Tokom dana upriličeni su sastanci u Ministarstvu vanjskih poslova, Ministarstvu saobraćaja i infrastrukture i Ministarstvu za okoliš, urbanizaciju i klimatske promjene Republike Turske, gdje su otvoreni razgovori o nastavku strateškog partnerstva u oblasti avio kargo saobraćaja, logistike i investicija.

Delegacija Tuzlanskog kantona, u kojoj su bili i direktor Međunarodnog aerodroma Tuzla Dževad Halilčević sa saradnicima, razgovarala je sa najvišim predstavnicima turskih institucija zaduženih za avijaciju, infrastrukturu i međunarodnu saradnju.

U fokusu razgovora bili su budući koraci ka izgradnji modernog Kargo centra i uspostavi Slobodne zone Tuzla, kao nove zajedničke platforme za razvoj privrede, investicija i zapošljavanja.

Tuzlanski kanton ovim projektom dobija snažan zamah za još brže povezivanje s tržištima Evropske unije i Zapadnog Balkana, a Međunarodni aerodrom Tuzla time bi ušao u sasvim novu razvojnu fazu. Premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić naglasio je da ovaj projekt predstavlja jednu od najvećih razvojnih šansi za Tuzlanski kanton u narednom periodu.