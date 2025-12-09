Nikšić sa šefom Misije MMF-a: U fokusu ekonomske i fiskalne politike, reforme i evropski put

Premijer Federacije Bosne i Hercegovine Nermin Nikšić razgovarao je danas u sjedištu Vlade Federacije BiH u Sarajevu sa šefom Misije Međunarodnog monetarnog fonda Davidom Amaglobelijem koji ove sedmice boravi u posjeti Bosni i Hercegovini.

Strukturne reforme

Sastanku je prisustvovao i rezidentni predstavnik Misije MMF-a u BiH Andreas Tudika (Andreas Tudyka).

Glavne teme bile su usmjerene na ekonomske i fiskalne trendove, strukturne reforme i prioritete fiskalnih politika te evropski put naše zemlje.

Kad je riječ o ekonomskim trendovima, istaknuto je da je najveći fokus Vlade Federacije BiH brža implementacija javnih investicija, posebno putne infrastrukture jer zbog angažmana domaćih faktora proizvodnje, ova oblast ima najveći multiplikator na ekonomski rast. U oblasti prikupljanja prihoda, Federacija BiH nastavlja bilježiti pozitivne trendove, a posebno u sferi prihoda od doprinosa te prihoda od indirektnih poreza. Istovremeno, ova dinamika rasta prihoda omogućava i određene mjere koje trebaju pozitivno djelovati na rast potrošnje, a potom i na privredni rast.

- Rast prihoda, kao i odgovorna politika Vlade Federacije BiH prema javnim finansijama, omogućili su nam da pravovremeno izvršavamo svoje obaveze, ali i osiguramo određena ulaganja koja vode ekonomskom rastu - kazao je premijer Nikšić.

U tom kontekstu, premijer Nikšić je pored investicija u putnu infrastrukturu, naglasio i planirane investicije u željezničku i energetsku infrastrukturu, a posebno u obnovljive izvore energije i Južnu plinsku interkonekciju. Dodao je da se uz planirane investicija i stimulativne mjere te oporavak ekonomija naših najvećih trgovinskih partnera, u narednoj godini može očekivati ekonomski rast od oko tri posto.

Gosti su upoznati i s poduzetim mjerama Vlade Federacije BiH u ovoj godini koje se odnose na poboljšanje standarda radnika te rasterećenje poslodavaca i privrede. To uključuje povećanje minimalne plate, a s ciljem očuvanja radnih mjesta u Federaciji BiH subvencioniranje poslodavaca i privrede te omogućavanje neoporezive isplate podrške radnicima, dok je od polovine ove godine u Federaciji BiH smanjena i stopa doprinosa za 13,25 posto.

Fiskalizacija transakcija

Tokom sastanka su razmijenjene informacije i o fiskalnim trendovima, kao i projekcijama za narednu godinu. Premijer Nikšić istakao je da fokus Vlade Federacije BiH i dalje ostaje na nastavku započetih fiskalnih refomi, prikupljanju prihoda i kontroli rashoda te procesu fiskalizacije transakcija.

Ovom prilikom je ocijenjeno i da bi rješavanje neusaglašenih stavova oko pitanja državne imovine dalo dodatni podstrek ekonomskom rastu uzimajući u obzir iskazani interes i obim investicija koje čekaju na postizanje dogovora ovog pitanja.

Sagovornici su izrazili zadovoljstvo da je Evropska komisija odobrila Plan rasta za BiH, a premijer Nikšić iskazao punu opredijeljenost Vlade Federacije BiH da izvršava svoje obaveze u reformama i na evropskom putu naše zemlje.

Federalni premijer je zahvalio za dosadašnju uspješnu saradnju i tehničku podršku MMF-a, a šef Misije MMF-a je poručio da ova institucija cijeni dobru saradnju i daje podršku Vladi Federacije BiH, iskazujući opredjeljenje za uspjeh i napredak Bosne i Hercegovine, saopćio je Ured Vlade FBiH za odnose s javnošću.