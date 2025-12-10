Skupština imenovala Amadea Mandića za v.d. direktora Aerodroma Sarajevo

Nakon što je Vlada FBiH jučer dala saglasnost za imenovanje Amadea Mandića za v.d. direktora Međunarodnog aerodroma Sarajevo, istu odluku je potvrdila Skupština preduzeća, potvrđeno je za portal "Avaza".

Time je okončana trakavica koja je nastala nakon što su dosadašnjem vršiocu dužnosti direktora Saninu Rameziću (NiP) izrečene mjere zabrane obavljanja dužnosti.