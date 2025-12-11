SAD produžile Lukoilu licencu: Imaju vremena do 17. januara za pregovore o prodaji imovine

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je Lukoilu licencu do 17. januara te se ovoj kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi u objavi na stranici Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a.

Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 posto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK.