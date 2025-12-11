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DOZVOLJENE TRANSAKCIJE

SAD produžile Lukoilu licencu: Imaju vremena do 17. januara za pregovore o prodaji imovine

Potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 posto ili više imovine

Kompanija Lukoil. AP

Dž. R.

11.12.2025

Ministarstvo finansija Sjedinjenih Američkih Država produžilo je Lukoilu licencu do 17. januara te se ovoj kompaniji dozvoljavaju transakcije koje su u funkciji pregovora i zaključivanja uslovnih ugovora o prodaji imovine Lukoila u inostranstvu.

Dozvola, kako se navodi u objavi na stranici Kancelarije za kontrolu strane imovine (OFAK), omogućava i transakcije neophodne za održavanje poslovanja uz odobrenje OFAK-a.

Prema navodima iz licence, potrebno je da zainteresovane strane do 17. januara 2026. godine kupe 50 posto ili više imovine Lukoila, uz uslov da taj ugovor odobri OFAK.

# LUKOIL
# SAD
# LICENCA
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