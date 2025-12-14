Izgradnja mosta Šćepan Polju trajat će 36 mjeseci, finansirat će se zajednički

Izbor izvođača radova je trenutno u svojoj završnoj fazi, dva su ponuđača ispunila uslove, a zaključenje ugovora se očekuje do kraja godine ako ne bude žalbi na postupak.

Ovo je rečeno Feni iz Ministarstva prometa i komunikacija BiH na molbu za informaciju o tome u kojoj je fazi projekt izgradnje saobraćajnice preko Šćepan Polja kako bi se znatno olakšale putne veze sa Crnom Gorom.

Ukoliko sve bude u skladu s planiranom dinamikom, očekivani početak radova je do polovine 2026. godine. Novi most, dug oko 165 metara i širok više od 11 metara, zamijenit će nesigurnu konstrukciju koja se danas koristi te značajno povećati sigurnost putnika i efikasnost saobraćaja na jednoj od najopterećenijih ruta prema Crnoj Gori.