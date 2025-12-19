Nezakonit razrez poreza s pogubnim posljedicama: Privrednicima će neko nadoknaditi štete

Samovoljna promjena tumačenja Zakona o porezu na dohodak, porezne kontrole i obračun poreza na prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću (doo) u konačnici bi mogli rezultirati značajnim finansijskim posljedicama po FBiH, upozoravaju pravni stručnjaci.
Nikakvo uporište u Zakonu
Dok sudovi u FBiH donose prve presude kojima poništavaju takva rješenja, upućeni u ovaj problem upozoravaju i na pravnu nesigurnost, kao jednu od posljedica koje su prouzrokovale odluke Ministarstva finansija FBiH u prethodnom mandatu.
- Prema mojim saznanjima, Porezna uprava FBiH je od usvajanja Zakona o porezu na dohodak FBiH 2009. godine, pa sve do 2018. godine smatrala da prihodi od prodaje udjela nisu oporezivi. U toku 2018. godine Federalno ministarstvo finansija, donosi svoje mišljenje i nalaže oporezivanje prihoda od prodaje udjela, za što nije imalo nikakvo uporište u Zakonu o porezu na dohodak FBiH, koji se u međuvremenu, u odnosu na relevantne odredbe, nije mijenjao. Na osnovu provođenja kontrola očigledno je da je Porezna uprava od 2021. godine počela sistematski provoditi kontrole, te obračunavati porezne obaveze po ovom osnovu – objasnio je za „Avaz“ advokat Suad Slipičević.
On dodaje da, s obzirom na to da se radi o razrezu obaveza koje nisu pravno utemeljene, takva praksa ima pogubne posljedice za FBiH, jer uvodi atmosferu pravne nesigurnosti.
- Iz perspektive pogođenih poreznih obveznika ona predstavlja grubo i nezakonito zadiranje u njihovu imovinu i nanosi znatnu štetu cjelokupnoj privredi kroz smanjenje privredne aktivnosti, gubitak povjerenja u upravni sistem i narušavanje reputacije institucija – upozorava Slipičević.
Nesavjestan rad u službi
Kantonalni sudovi su u posljednjih nekoliko mjeseci već u četiri presude poništavali rješenja Porezne uprave FBiH i drugostepena rješenja Federalnog ministarstva finansija u kojima je obračunat porez na dohodak na prihode od prodaje udjela u DOO, te vraćali predmete Poreznoj upravi FBiH na ponovno postupanje.
- Vjerovatno postoje dodatne presude koje meni nisu poznate. Ako Porezna uprava i Ministarstvo finansija FBiH budu ignorisali sudske presude i ukoliko nastave s nezakonitom praksom, eksponencijalno će se povećati šteta i za pogođene porezne obveznike, za privredu, ali će rasti i buduća obaveza FBiH da štetu nadoknadi, nakon upravnih i parničnih postupaka koji će neminovno uslijediti. U tom slučaju se opravdano može postaviti i pitanje nesavjesnog rada u službi, jer praksa nezakonitog nametanja obaveza, uz primjenu svih represivnih mehanizama države, ima duboke posljedice – ističe Suad Slipičević.
Udruženja poslodavaca FBiH: Očekujemo rasplet
Iz Udruženja poslodavaca u FBiH podsjećaju da još od 2021. godine ukazuju na ovaj problem. Pismeno su tražili od resornog ministarstva povlačenje Mišljenja iz 2019. kojim se smatra da je prihod ostvaren prodajom udjela u privrednim društvima oporezivi dohodak po osnovu imovinskih prava.
- Grupa naših advokata ukazivala je tada na neusklađenost Mišljenja i Zakona o porezu na dohodak te da takvo tumačenje proizvodi pravnu nesigurnost i štetu vlasnicima kapitala. U međuvremenu, i sudska presuda potvrdila je ranije izneseni stav Udruženja te u nastavku očekujemo rasplet ovih dosta otvorenih pravnih i finansijskih predmeta – rekli su iz Udruženja za “Avaz”.
Dopisi iz Ministarstva napravili su problem
S problemima vezanim za tumačenje Zakona o dohotku FBiH i obračunu poreza na prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću, kao i s prvim sudskim presudama koje takva rješenja osporavaju, upoznati su i u konsultantskoj kući „Revicon“. Podsjetimo, nakon perioda u kojem to nije rađeno, Federalno ministarstvo i Porezna uprava FBiH su 2018. godine, u mandatima prethodne ministrice Jelke Miličević, odnosno direktora Šerifa Isovića, počeli s obračunom i naplatom ove vrste poreza. Savjetnik u konsultantskoj kući „Revicon“ Marko Dmitrović kaže da Porezna uprava samo provodi politiku Ministarstva finansija i ne određuje pravila.
- Federalno ministarstvo je 2018. godine počelo tumačiti nešto što do tada niko nije ni problematizirao. To je član 21. Zakona o porezu na dohodak u kojem je definisano nešto što se zove dohodak od imovinskih prava. Kad fizičko lice ostvari zaradu od, naprimjer, licenci, patenata, žigova, tajnih formula … i drugih vrsta imovine koja se sastoji samo od prava. Dosta dugo, od 1. januara 2009., kada je počela primjena sadašnjeg zakona, niko nije dovodio u pitanje šta tu sve spada. Niko u tu priču nije ubrajao udjele ili dionice. Međutim, 2018. neko je poslao pitanje Ministarstvu finansija treba li platiti porez i oni su na iznenađenje mnogih odgovorili: “Da” – kaže Dmitrović.
S tim, ali i narednim dopisima iz Ministarstva, nastao je problem, jer niko do tada nije plaćao porez na prodaju udjela, a pravnici su odmah prigovorili.
- I naše tumačenje je da ovo ne bi trebao biti predmet oporezivanja i da je ovo priličan problem, jer izaziva stanje pravne nesigurnosti - ističe Dmitrović.