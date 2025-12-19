Nezakonit razrez poreza s pogubnim posljedicama: Privrednicima će neko nadoknaditi štete

Samovoljna promjena tumačenja Zakona o porezu na dohodak, porezne kontrole i obračun poreza na prodaju udjela u društvima s ograničenom odgovornošću (doo) u konačnici bi mogli rezultirati značajnim finansijskim posljedicama po FBiH, upozoravaju pravni stručnjaci. Nikakvo uporište u Zakonu Dok sudovi u FBiH donose prve presude kojima poništavaju takva rješenja, upućeni u ovaj problem upozoravaju i na pravnu nesigurnost, kao jednu od posljedica koje su prouzrokovale odluke Ministarstva finansija FBiH u prethodnom mandatu. - Prema mojim saznanjima, Porezna uprava FBiH je od usvajanja Zakona o porezu na dohodak FBiH 2009. godine, pa sve do 2018. godine smatrala da prihodi od prodaje udjela nisu oporezivi. U toku 2018. godine Federalno ministarstvo finansija, donosi svoje mišljenje i nalaže oporezivanje prihoda od prodaje udjela, za što nije imalo nikakvo uporište u Zakonu o porezu na dohodak FBiH, koji se u međuvremenu, u odnosu na relevantne odredbe, nije mijenjao. Na osnovu provođenja kontrola očigledno je da je Porezna uprava od 2021. godine počela sistematski provoditi kontrole, te obračunavati porezne obaveze po ovom osnovu – objasnio je za „Avaz“ advokat Suad Slipičević. On dodaje da, s obzirom na to da se radi o razrezu obaveza koje nisu pravno utemeljene, takva praksa ima pogubne posljedice za FBiH, jer uvodi atmosferu pravne nesigurnosti. - Iz perspektive pogođenih poreznih obveznika ona predstavlja grubo i nezakonito zadiranje u njihovu imovinu i nanosi znatnu štetu cjelokupnoj privredi kroz smanjenje privredne aktivnosti, gubitak povjerenja u upravni sistem i narušavanje reputacije institucija – upozorava Slipičević.

Slipičević: Zadiru u imovinu . Ustupljena fotografija Slipičević: Zadiru u imovinu . Ustupljena fotografija

Nesavjestan rad u službi Kantonalni sudovi su u posljednjih nekoliko mjeseci već u četiri presude poništavali rješenja Porezne uprave FBiH i drugostepena rješenja Federalnog ministarstva finansija u kojima je obračunat porez na dohodak na prihode od prodaje udjela u DOO, te vraćali predmete Poreznoj upravi FBiH na ponovno postupanje. - Vjerovatno postoje dodatne presude koje meni nisu poznate. Ako Porezna uprava i Ministarstvo finansija FBiH budu ignorisali sudske presude i ukoliko nastave s nezakonitom praksom, eksponencijalno će se povećati šteta i za pogođene porezne obveznike, za privredu, ali će rasti i buduća obaveza FBiH da štetu nadoknadi, nakon upravnih i parničnih postupaka koji će neminovno uslijediti. U tom slučaju se opravdano može postaviti i pitanje nesavjesnog rada u službi, jer praksa nezakonitog nametanja obaveza, uz primjenu svih represivnih mehanizama države, ima duboke posljedice – ističe Suad Slipičević. Udruženja poslodavaca FBiH: Očekujemo rasplet Iz Udruženja poslodavaca u FBiH podsjećaju da još od 2021. godine ukazuju na ovaj problem. Pismeno su tražili od resornog ministarstva povlačenje Mišljenja iz 2019. kojim se smatra da je prihod ostvaren prodajom udjela u privrednim društvima oporezivi dohodak po osnovu imovinskih prava. - Grupa naših advokata ukazivala je tada na neusklađenost Mišljenja i Zakona o porezu na dohodak te da takvo tumačenje proizvodi pravnu nesigurnost i štetu vlasnicima kapitala. U međuvremenu, i sudska presuda potvrdila je ranije izneseni stav Udruženja te u nastavku očekujemo rasplet ovih dosta otvorenih pravnih i finansijskih predmeta – rekli su iz Udruženja za “Avaz”.

Dmitrović: Stanje nesigurnosti . Facebook Dmitrović: Stanje nesigurnosti . Facebook