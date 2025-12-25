Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

EKONOMSKI IZAZOVI

Novi izvještaj MMF-a spominje milijarde: Koliko će Srbiju koštati kupovina NIS-a?

Prenos vlasništva mogao bi zahtjevati između 0,5 i 2 milijarde evra (0,6 do 2,3 procenta BDP-a) fiskalnih sredstava, navodi se u izvještaju

Najnoviji izveštaj Međunarodnog monetarnog fonda. Facebook

Dž. M.

25.12.2025

Najnoviji izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuje da sudbina srpske ekonomije direktno zavisi od rješavanja statusa Naftne industrije Srbije.

Dok se Srbija suočava sa usporavanjem privrednog rasta i unutrašnjim političkim tenzijama, u samom srcu ekonomske stabilnosti zemlje nalazi se problem statusa NIS-a. Aktiviranje američkih sankcija 9. oktobra ove godine dovelo je do blokade nabavke sirove nafte za Rafineriju Pančevo i prestanka rada iste, a MMF u svom decembarskom izvještaju koristi najtežu terminologiju, nazivajući NIS "makrokritičnom naftnom kompanijom" (macro-critical oil company).

Prenos vlasništva

Jedno od bitnih pitanja koje mjesecima interesuje javnost, koliko bi Srbiju koštalo preuzimanje kontrole nad NIS-om, konačno je dobilo brojčani odgovor. Prema procjenama MMF-a, prenos vlasništva sa ruskih akcionara (koji drže 56 posto udjela) na državu ili drugog partnera zahtijevat će ogromna sredstva.

- Prenos vlasništva mogao bi zahtijevati između 0,5 i 2 milijarde eura (0,6 do 2,3 procenta BDP-a) fiskalnih sredstava, sa ekvivalentnim uticajem na platni bilans - navodi se u izvještaju MMF-a.

Ipak, MMF umiruje investitore objašnjenjem da država ima novca za ovu kupovinu. Zahvaljujući visokim depozitima, Srbija bi ovaj otkup mogla da izvede bez povećanja budžetskog deficita.

- Državni otkup ruskog udjela, finansiran povlačenjem obilnih vladinih depozita kao transakcija "ispod crte" (below-the-line), ne bi uticao na fiskalni deficit niti bi zahtjevao dalju reprioritizaciju potrošnje - objašnjavaju stručnjaci MMF-a.

Izvještaj. MMF

Razlog zašto je država spremna da plati toliku cijenu leži u činjenici da NIS nije samo jedna u nizu firmi, već energetska žila kucavica zemlje. Rafinerija Pančevo podmiruje čak 80 procenata domaćih potreba za gorivom.

MMF upozorava da bi prestanak njenog rada bio katastrofalan. Ukoliko bi Srbija morala u potpunosti da se osloni na uvoz gotovih derivata, logistička ograničenja bi stvorila manjak od najmanje 20 procenata ukupne potrošnje goriva u zemlji. Osim toga, cijena takvog goriva bi bila drastična.

- Oslanjanje na uvozna goriva bit će oko 25 procenata skuplje od domaće proizvodnje - precizira MMF.

Ukoliko se status NIS-a ne riješi u planiranom roku, a MMF kao cilj navodi prvi kvartal 2026. godine, srpski budžet bi pretrpio direktan udarac od 1 do 2 procenta BDP-a.

Gubitak prihoda bi bio sveobuhvatan. Država bi ostala bez značajnog dijela PDV-a i akciza usljed pada potrošnje, ali i bez prihoda od rudne rente („royalties“) i poreza na dobit i zarade koje NIS generiše.

U najgorem scenariju, MMF savjetuje Vladi čak i uvođenje "nacionalnog plana racionalizacije" kako bi se preostale zalihe goriva dodijelile samo prioritetnim korisnicima.

"Makroekonomski izgledi zavise od NIS-a“

Zaključak misije MMF-a je jasan: dok se ne riješi pitanje vlasništva NIS-a, srpska ekonomija će ostati u stanju pripravnosti i neizvjesnosti.

- Makroekonomski izgledi zavise od rješavanja statusa NIS-a, pri čemu je njegov neometan rad glavni prioritet za vlasti - stoji u završnoj riječi izvještaja.

Iako su protesti, energetska nesigurnost i globalne trgovinske tenzije usporili rast Srbije na 2,1 posto u 2025. godini, MMF vjeruje da bi "brzo i uredno rješenje za NIS" moglo da otključa potencijal za oporavak već u 2026. godini.

Ipak, taj oporavak ima svoju cijenu, a ona se mjeri milijardama eura narodnog novca koji sada čeka na "depozitima za crne dane".

# SRBIJA
# KUPOVINA
# NIS
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.