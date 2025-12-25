Novi izvještaj MMF-a spominje milijarde: Koliko će Srbiju koštati kupovina NIS-a?

Najnoviji izvještaj Međunarodnog monetarnog fonda (MMF) pokazuje da sudbina srpske ekonomije direktno zavisi od rješavanja statusa Naftne industrije Srbije.

Dok se Srbija suočava sa usporavanjem privrednog rasta i unutrašnjim političkim tenzijama, u samom srcu ekonomske stabilnosti zemlje nalazi se problem statusa NIS-a. Aktiviranje američkih sankcija 9. oktobra ove godine dovelo je do blokade nabavke sirove nafte za Rafineriju Pančevo i prestanka rada iste, a MMF u svom decembarskom izvještaju koristi najtežu terminologiju, nazivajući NIS "makrokritičnom naftnom kompanijom" (macro-critical oil company).

Prenos vlasništva

Jedno od bitnih pitanja koje mjesecima interesuje javnost, koliko bi Srbiju koštalo preuzimanje kontrole nad NIS-om, konačno je dobilo brojčani odgovor. Prema procjenama MMF-a, prenos vlasništva sa ruskih akcionara (koji drže 56 posto udjela) na državu ili drugog partnera zahtijevat će ogromna sredstva.

- Prenos vlasništva mogao bi zahtijevati između 0,5 i 2 milijarde eura (0,6 do 2,3 procenta BDP-a) fiskalnih sredstava, sa ekvivalentnim uticajem na platni bilans - navodi se u izvještaju MMF-a.

Ipak, MMF umiruje investitore objašnjenjem da država ima novca za ovu kupovinu. Zahvaljujući visokim depozitima, Srbija bi ovaj otkup mogla da izvede bez povećanja budžetskog deficita.

- Državni otkup ruskog udjela, finansiran povlačenjem obilnih vladinih depozita kao transakcija "ispod crte" (below-the-line), ne bi uticao na fiskalni deficit niti bi zahtjevao dalju reprioritizaciju potrošnje - objašnjavaju stručnjaci MMF-a.