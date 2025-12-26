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VISOKE CIJENE

Zlato traženije nego ikad, ovo se nije dogodilo u posljednjih 46 godina

Trenutni val kupovine zlata od strane središnjih banaka je drugačiji upravo zato što je ukorijenjen u geopolitici, rekao je Ole Hansen

Zlato se smatra otpornom investicijom. Facebook

A. O.

26.12.2025

Futures ugovori na zlato kojima se trguje u Njujorku (New York) porasli su ove godine za gotovo 71 posto, na putu prema najboljem godišnjem dobitku u posljednjih 46 godina.

Posljednji put kada je zlato imalo tako snažnu godinu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio je Džimi Karter (Jimmy Carter), dok se kriza odvijala na Bliskom istoku, inflacija je rasla, a Sjedinjene Države bile su usred energetske krize.

Danas tarife iskrivljuju međunarodnu trgovinu, traje rat Rusije protiv Ukrajine, odnosi između Izraela i Irana su zaoštreni, a SAD oduzima tankere s naftom uz obalu Venecuele (Venezuela). U ovakvim vremenima neizvjesnosti, investitori traže sigurnu luku u zlatu.

Zlato se smatra otpornom investicijom jer investitori očekuju da će zadržati vrijednost u slučaju krize, inflacije ili pada vrijednosti valuta.

- Neizvjesnost ostaje ključna značajka globalnog gospodarstva - rekao je Džo Kavatoni (Joe Cavatoni), viši tržišni strateg u Svjetskom vijeću za zlato. 

- U ovom okruženju, zlato je postalo sve privlačnije kao strateški diverzifikator i izvor stabilnosti.“

Za neke investitore mana zlata je što ne donosi prihod kao obveznice. Međutim, kada Federalne rezerve smanje kamatne stope, kao što su to činile posljednjih nekoliko mjeseci, prinosi obveznica obično padaju, čime zlato postaje atraktivnije.

Na početku ove godine, futuresi zlata trgovali su se oko 2640 dolara po unci. U ponedjeljak je žuti metal prešao rekordnih 4500 dolara po unci. Analitičari JPMorgan Chasea očekuju da bi cijene mogle premašiti 5000 dolara po unci u 2026. godini.

Rast zlata od 71 posto u ovoj godini znatno je nadmašio S&P 500, koji je porastao za samo 18 posto. Za usporedbu, u 2024. godini futuresi zlata porasli su za 27 posto, dok je S&P rastao za 24 posto.

Očekivanja o mogućim smanjenjima kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u 2026. podupiru rast cijene zlata. Slabiji američki dolar dodatno doprinosi rastu jer zlato postaje pristupačnije za međunarodne investitore.

Zlatari i vlasnici zlatnog nakita imaju koristi od viših cijena. Potražnju ne pokreću samo Amerikanci koji kupuju zlatne poluge, već i zemlje koje zlato kupuju u tonama.

Rast cijena zlata dodatno je podstaknut kupovinom središnjih banaka, predvođenih Kinom. Jedan od glavnih razloga povećanja zaliha zlata u Kini je smanjenje ovisnosti o američkoj imovini, uključujući državne obveznice i dolar, prema Ulfu Lindahlu, izvršnom direktoru Currency Research Associatesa.

Pomak u potražnji postao je izražen nakon ruske invazije na Ukrajinu 2022. Zapadne vlade zamrznule su rusku imovinu denominiranu u dolarima, što je potaknulo Rusiju i Kinu da traže načine za smanjenje izloženosti američkim političkim odlukama, dodaje Lindahl.

- Trenutni val kupovine zlata od strane središnjih banaka je drugačiji upravo zato što je ukorijenjen u geopolitici - rekao je Ole Hansen, voditelj strategije roba u Saxo banci.

- Zamrzavanje državnih rezervi i šira fragmentacija globalnog finansijskog sistema stvorili su strukturni element potražnje za zlatom koji će vjerovatno trajati godinama.“

Prema Svjetskom vijeću za zlato, središnje banke širom svijeta akumulirale su više od 1000 tona zlata svake od posljednje tri godine, u usporedbi s prosjekom od 400–500 tona godišnje tokom prethodnih decenija.

# BIZNIS
# NEW YORK
# EKONOMIJA
# ZLATO
# JIMMY CARTER
# SAD
# JOE CAVATONI
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