Zlato traženije nego ikad, ovo se nije dogodilo u posljednjih 46 godina

Futures ugovori na zlato kojima se trguje u Njujorku (New York) porasli su ove godine za gotovo 71 posto, na putu prema najboljem godišnjem dobitku u posljednjih 46 godina.

Posljednji put kada je zlato imalo tako snažnu godinu, predsjednik Sjedinjenih Američkih Država bio je Džimi Karter (Jimmy Carter), dok se kriza odvijala na Bliskom istoku, inflacija je rasla, a Sjedinjene Države bile su usred energetske krize.

Danas tarife iskrivljuju međunarodnu trgovinu, traje rat Rusije protiv Ukrajine, odnosi između Izraela i Irana su zaoštreni, a SAD oduzima tankere s naftom uz obalu Venecuele (Venezuela). U ovakvim vremenima neizvjesnosti, investitori traže sigurnu luku u zlatu.

Zlato se smatra otpornom investicijom jer investitori očekuju da će zadržati vrijednost u slučaju krize, inflacije ili pada vrijednosti valuta.

- Neizvjesnost ostaje ključna značajka globalnog gospodarstva - rekao je Džo Kavatoni (Joe Cavatoni), viši tržišni strateg u Svjetskom vijeću za zlato.

- U ovom okruženju, zlato je postalo sve privlačnije kao strateški diverzifikator i izvor stabilnosti.“

Za neke investitore mana zlata je što ne donosi prihod kao obveznice. Međutim, kada Federalne rezerve smanje kamatne stope, kao što su to činile posljednjih nekoliko mjeseci, prinosi obveznica obično padaju, čime zlato postaje atraktivnije.

Na početku ove godine, futuresi zlata trgovali su se oko 2640 dolara po unci. U ponedjeljak je žuti metal prešao rekordnih 4500 dolara po unci. Analitičari JPMorgan Chasea očekuju da bi cijene mogle premašiti 5000 dolara po unci u 2026. godini.

Rast zlata od 71 posto u ovoj godini znatno je nadmašio S&P 500, koji je porastao za samo 18 posto. Za usporedbu, u 2024. godini futuresi zlata porasli su za 27 posto, dok je S&P rastao za 24 posto.

Očekivanja o mogućim smanjenjima kamatnih stopa od strane Federalnih rezervi u 2026. podupiru rast cijene zlata. Slabiji američki dolar dodatno doprinosi rastu jer zlato postaje pristupačnije za međunarodne investitore.