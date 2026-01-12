Rusija pred slomom: Sankcije i rat iscrpljuju Moskvu

Od uvođenja međunarodnih sankcija kao odgovora na invaziju na Ukrajinu, Rusija je izložena snažnom ekonomskom pritisku koji pogađa gotovo sve segmente njenog društveno-ekonomskog sistema. Pitanje koliko dugo Moskva može izdržati ovakve okolnosti bez ozbiljnog potresa više nije samo teorijsko, već direktno utiče na stabilnost vlasti, društvenu koheziju i međunarodni položaj Vladimira Putina.

Sankcije i energetska otpornost

Sankcije su usmjerene na ograničavanje pristupa Rusije globalnim finansijskim tržištima, uvoz tehnologije i kapitala, zamrzavanje deviznih rezervi te udar na ključne sektore poput energetike i odbrane. Cilj tih mjera je slabljenje sposobnosti države da finansira dugoročne projekte i održi visoku potrošnju.

Ipak, ruska ekonomija pokazala je određeni stepen otpornosti. Prema analitičarima Instituta za međunarodne finansije, sankcije nisu dovele do trenutnog kolapsa, ali se rezervni resursi Moskve, uključujući devizne rezerve procijenjene na oko 700 milijardi dolara, postepeno smanjuju, što dugoročno može ugroziti stabilnost.

Sergej Vakulenko iz Financial Timesa ističe da je, iako je oko 80 posto ruske proizvodnje nafte obuhvaćeno sankcijama, Rusija uspjela preusmjeriti izvoz prema partnerima poput Kine i Indije.

- Ovakav pristup ublažava neposredni udar sankcija, ali samo odgađa dugoročne posljedice - naglašava Vakulenko.

Analize objavljene u istraživanjima Intellinews-a ukazuju da ruska ekonomija može izdržati šok sankcija još tri do pet godina, ali uz ograničen pristup visokim tehnologijama i globalnim investicijama.

Ratni troškovi i budžetski pritisak

Poseban teret predstavljaju visoki troškovi ratnih operacija, koji snažno opterećuju budžet i smanjuju sredstva namijenjena infrastrukturnim projektima i socijalnim programima. Umjesto ulaganja u modernizaciju privrede, značajan dio novca usmjerava se na odbranu i sigurnost.

Takva politika dugoročno usporava rast produktivnosti, smanjuje konkurentnost ruskih kompanija i može dovesti do pada životnog standarda. Inflacija i slabljenje kupovne moći već su primjetni u pojedinim slojevima stanovništva, dok bi kombinacija sankcija i rata mogla imati još ozbiljnije posljedice u budućnosti.

Političke posljedice za Putina

Popularnost vlasti, ali i samog Putina, u velikoj mjeri zavisi od osjećaja ekonomske stabilnosti. Kako troškovi života rastu, a koristi izostaju, pritisak na politički vrh se povećava. Dugotrajna ekonomska kriza mogla bi nagristi podršku režimu i promijeniti društveni konsenzus o njegovoj legitimnosti, posebno ako građani osjete ozbiljan pad životnog standarda i gubitak radnih mjesta u profitabilnim sektorima.

Kako ruske firme opstaju pod pritiskom

Velike i uspješne kompanije prilagođavaju se novim okolnostima oslanjajući se na domaće tržište, tražeći alternativne dobavljače i uspostavljajući partnerstva s državama koje nisu uvele sankcije, naročito u Aziji. Male i srednje firme nemaju iste kapacitete, zbog čega često snose najveći teret krize. U današnjim uslovima, profitabilno poslovanje u Rusiji zahtijeva brzo prilagođavanje, snalažljivost i rad s ograničenim resursima.

Koliko dugo Rusija može izdržati?

Prema mišljenju stručnjaka, Rusija se još ne nalazi na ivici potpunog ekonomskog sloma, ali dugotrajna izolacija postepeno iscrpljuje njene kapacitete. Ukoliko se ratni troškovi ne smanje, a pristup globalnoj ekonomiji ne normalizuje, pritisak će se odraziti ne samo kroz pad BDP-a, već i kroz slabljenje životnog standarda, rast nezadovoljstva i moguće promjene u političkoj moći Vladimira Putina.

Kapitalne rezerve i alternativni trgovinski kanali trenutno omogućavaju ekonomiji da funkcioniše, ali svaki dan produženih sankcija i visokih ratnih troškova dodatno testira izdržljivost sistema i strpljenje građana. Istovremeno, to je i ozbiljan ispit sposobnosti ruskih kompanija da opstanu u uslovima snažnog pritiska i dugotrajne neizvjesnosti.