Dodatna sredstva za podršku poljoprivrednicima u Brčko distriktu BiH

Vlada Brčko distrikta Bosne i Hercegovine obezbijedila je dodatnih 250.000 KM za podršku razvoju preduzeća i gazdinstava koja su u prethodnom periodu uspješno realizovala projekte samozapošljavanja.

Šef Odjeljenja za poljoprivredu Amir Softić rekao je da se podrška odnosi na nabavku nove opreme za širenje proizvodnje, a maksimalan pojedinačni iznos koji jedan korisnik može dobiti je 10.000 KM.

On je izjavio da će ovu budžetsku podršku iskoristiti 24 aplikanta koji su već pokrenuli samostalna gazdinstva u okviru poljoprivredne proizvodnje i ostvarili nova zapošljavanja.

Softić navodi da je Vlada distrikta bila pionir u BiH kada je riječ o projektima samozapošljavanja u privredi i poljoprivredi.

- S ovim projektom krenuli smo 2016. godine, čime smo napravili iskorak koji su kasnije primijenile i druge sredine. Vjerujem da će i ova nova podrška od 250.000 KM dodatno ojačati kapacitete proizvođača koji su se već potvrdili na tržištu - rekao je Softić.

Sredstva za ovu namjenu izdvojena su u posljednjem kvartalu prošle godine s ciljem daljeg unapređenja poljoprivrednog sektora u Distriktu.