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U ZNAK SJEĆANJA

Delegacija Skupštine Brčko distrikta BiH posjetila Memorijalni centar u Potočarima

Odavanjem počasti i upisom u knjigu sjećanja, delegacija je izrazila duboko poštovanje prema žrtvama genocida

Delegacija Skupštine Brčko distrikta BiH. FENA

FENA

13.12.2025

Delegacija Skupštine Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, predvođena predsjednikom Damirom Bulčevićem i dopredsjednikom Ivom Filipovićem, jučer je posjetila Memorijalni centar u Potočarima.

Odavanjem počasti i upisom u knjigu sjećanja, delegacija je izrazila duboko poštovanje prema žrtvama genocida.

Posebnu vrijednost ovoj posjeti daje činjenica da Brčko distrikt BiH predstavlja multinacionalnu i multietničku zajednicu u kojoj se njeguje kultura međusobnog uvažavanja, ravnopravnosti i zajedničkog života.

U sklopu posjete, delegacija je obišla i Muzej Memorijalnog centra, gdje su se upoznali s historijskom građom, ličnim svjedočanstvima i arhivskim materijalima koji dokumentuju događaje iz jula 1995. godine.

Predstavnici delegacije naglasili su da se ovakva mjesta moraju pamtiti i kontinuirano posjećivati kako bi se čuvala istina, spriječilo ponavljanje zločina i gradilo društvo u kojem solidarnost i međusobno povjerenje ostaju trajne vrijednosti.

# DELEGACIJA
# BRČKO DISTRIKT BIH
# SREBRENICA
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