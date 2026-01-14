U jeku razgovora o Južnoj interkonekciji: Ginkel s predstavnicima VTK BiH, zatražili smanjenje američkih carina

U Vanjskotrgovinskoj komori Bosne i Hercegovine (VTK BiH) održan je sastanak rukovodstva Komore s otpravnikom poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država (SAD) u BiH Johnom Ginkelom i njegovim saradnicima, na kome je razgovarano je o unapređenju robne razmjene između BiH i SAD, s posebnim fokusom na mogućnosti povećanja izvoza bosanskohercegovačkih proizvoda na američko tržište.

VTK BiH je predstavila da je, prema statističkim podacima, u periodu 2020 – 2024. robna razmjena između BiH i SAD iznosila 1,04 milijarde eura, pri čemu je izvoz iznosio 430.941.988 eura, a uvoz 611.393.675 eura, što je rezultiralo negativnim trgovinskim bilansom od 180.451.687 eura i pokrivenošću uvoza izvozom od 70,49 posto.

Izvoz je u tom periodu zabilježio kontinuiran rast, sa 35.158.283 eura u 2020. godini na 119.931.297 eura u 2024. godini, uz oscilacije u ukupnom obimu razmjene.

U periodu januar – mart 2025. godine ostvaren je izvoz u vrijednosti od 92.526.164 eura i uvoz od 34.745.547 eura, uz ukupnu robnu razmjenu od 127.271.711 eura, pozitivan trgovinski bilans od 57.780.617 eura i izrazito visoku pokrivenost uvoza izvozom od 266,30 posto.

Nakon prezentacije podataka trgovinske razmjene i potencijala za unapređenje saradnje, rukovodstvo VTK BiH je ukazalo na značaj stvaranja povoljnijih uslova za bh. izvoznike, uključujući i potrebu da se carinske stope za proizvode iz Bosne i Hercegovine svedu barem na nivo carina koje SAD primjenjuju u trgovini sa Evropskom unijom.

Sastanak je ocijenjen kao konstruktivan, uz obostranu spremnost za nastavak dijaloga i jačanje ekonomske saradnje između dvije zemlje, objavila je VTK BiH.