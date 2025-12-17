Odluka iz Trebinja: Skupština VTKBiH traži hitno otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška

Na sjednici Skupštine Vanjskotrgovinske komore (VTK) BiH, koja je održana danas u Trebinju, donesena je jednoglasna odluka da se od nadležnih organa i institucija vlasti zahtijeva ubrzavanje procedure za otvaranje novog Graničnog prelaza Gradiška, a radi bržeg protoka roba, posebno onih koje podliježu fitosanitarnom i veterinarskom nadzoru. Istaknuto je da privreda BiH godišnje trpi štetu od oko milijardu KM zbog dugih čekanja na granicama, a upravo je GP Gradiška žila kucavica bh. ekonomije, jer se više od 90 posto roba koje podliježu tom nadzoru transportuje preko tog prelaza. Skupština VTKBiH je, prema Zakonu o Vanjskotrgovinskoj komori BiH, zakonodavni organ Komore, koji se sastoji od predstavnika bh. privrede (38 zastupnika s područja Federacije Bosne i Hercegovine, 19 zastupnika s područja Republike Srpske i tri zastupnika s područja Distrikta Brčko).

Kompanije čiji su predstavnici u Skupštini VTK BiH djeluju kroz različite privredne asocijacije unutar Komore, pa tako zapravo članovi Skupštine predstavljaju bh. privrednike u cjelini. U posljednjih nekoliko godina VTKBiH je zahtijevala redefiniranje statusa graničnih prelaza s Republikom Hrvatskom. Službeni podaci ukazuju na razloge zbog kojih su prisutni stalni zastoji i zadržavanja na ovim graničnim prelazima. Od 15 cestovnih međunarodnih graničnih prelaza s Republikom Hrvatskom, u 2024. je oko 19 posto teretnih vozila, 24 posto autobusa, 13 posto putničkih vozila i 15 posto osoba koristilo GP Gradiška/Stara Gradiška, koji je ujedno jedan od dva granična prelaza sa statusom BIP (za sve vrste roba). Istovremeno, drugi granični prelaz sa statusom BIP, tj. Bijača/Nova Sela, u 2024. je koristilo svega 5,6 posto teretnih vozila, 18 posto autobusa, 5,7 posto putničkih vozila i oko 7,6 posto osoba.