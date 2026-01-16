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ELEKTROPRIVREDA BIH

U toku vremenskih nepogoda otklonjeno više od 2300 kvarova na mreži i objektima

Njihova spremnost da u najtežim vremenskim uslovima, odgovore na svaki izazov predstavlja primjer odgovornosti i predanosti poslu

Otklanjanje kvarova - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
A. O.

16.1.2026

Elektroprivreda BiH upućuje zahvalnost građanima na razumijevanju, strpljenju i nesebičnoj podršci, kao i privrednim subjektima koji su aktivacijom ljudskih kapaciteta i mehanizacije za pomoć ekipama Elektroprivrede BiH značajno doprinijeli prevazilaženju posljedica nevremena.

Elektromonterske ekipe Elektroprivrede BiH su od početka snježnih padavina u nedjelju 04. januara do ranih jutarnjih sati 11. januara, uspješno otklonile 2318 kvarova na distributivnoj mreži i objektima, i izuzetnim zalaganjem, visokom stručnošću i požrtvovanim radom dale maksimalan doprinos očuvanju stabilnosti elektroenergetskog sistema.

I pored stalne pojave novih kvarova i nepredvidivosti vremenskih prilika, zahvaljujući brzoj reakciji i koordinaciji, u najkritičnijim trenucima bez električne energije je bilo oko 5% kupaca u odnosu na ukupan broj kupaca Elektroprivrede BiH koji prelazi 822 hiljade.

Iskazanim visokim nivoom profesionalizma, odgovornosti i požrtvovanosti, članovi elektromonterskih ekipa su svojim radom, znanjem i angažmanom ponovo potvrdile istinsku posvećenost javnom interesu. Njihova spremnost da u najtežim vremenskim uslovima, odgovore na svaki izazov predstavlja primjer odgovornosti i predanosti poslu od izuzetnog društvenog značaja.

# STRUJA
# ELEKTROPRIVREDA BIH
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