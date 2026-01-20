Oglasili se iz Evropske Komisije o problemu prijevoznika sa Zapadnog Balkana

Povodom protesta Udruženja prijevoznika zemalja Zapadnog Balkana zbog sistema ulaska i izlaska u zemlje Šengena, najavljenog za 26. januar, Evropska komisija je saopštila da "pažljivo prati situaciju i da je kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana".

Portparol Evropske komisije Markus Lamert (Lammert) izjavio je da su pravila boravka unutar Šengena "jasna i poznata od ranije", kao i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primjeni.

- Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu - rekao je Lamert.

Portparol Evropske komisije je naglasio da je odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na vanjskim granicama, a ne Evropskoj komisiji.