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NAJAVLJENI PROTESTI

Oglasili se iz Evropske Komisije o problemu prijevoznika sa Zapadnog Balkana

Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično

Prijevoznici najavili proteste za 26. januar. Facebook

M. P.

20.1.2026

Povodom protesta Udruženja prijevoznika zemalja Zapadnog Balkana zbog sistema ulaska i izlaska u zemlje Šengena, najavljenog za 26. januar, Evropska komisija je saopštila da "pažljivo prati situaciju i da je kontaktu sa partnerima sa Zapadnog Balkana".

Portparol Evropske komisije Markus Lamert (Lammert) izjavio je da su pravila boravka unutar Šengena "jasna i poznata od ranije", kao i da postoji određena fleksibilnost u njihovoj primjeni.

- Prekogranični radnici koji često prelaze iste granične prelaze i radnici sa lokalnim dozvolima kontrolišu se nasumično i nemaju obavezu registracije u ulazno-izlaznom sistemu - rekao je Lamert.

Portparol Evropske komisije je naglasio da je odluku o tome hoće li se vršiti nasumične granične kontrole ili ne donose države članice na vanjskim granicama, a ne Evropskoj komisiji.

Podsjećamo, prijevoznici iz Srbije, BiH i Crne Gore najavili su da će 26. januara započeti proteste na teretnim terminalima graničnih prelaza sa zemljama Šengena ukoliko uskoro ne bude nagovještaja da će doći do rješenja njihovih problema uzrokovanih novim sistemom ulaska u Evropsku uniju.

Delegacija EU u BiH, savjetovala je nadležne u BiH da počnu pregovore sa državama članicama EU, na bilateralnom nivou.

Ističu da jedini način za produžetak boravka je podnošenje pojedinačnih zahtjeva članicama Evropske unije i u vidu nacionalne dugoročne vize ili nacionalne boravišne dozvole.

# PRIJEVOZNICI
# GRANICE
# ŠENGEN ZONA
# EU
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