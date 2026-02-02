Prva dionica brze ceste Lašva – Nević Polje završena, ne zna se kada će biti otvorena

Iako je izgradnja brze ceste Lašva – Nević Polje kroz Središnju Bosnu službeno počela 2022. godine, završetak tog projekta koji bi trebao prometno rasteretiti jednu od najopterećenijih prometnica u Bosni i Hercegovini, daleko je od završetka.

Brza cesta Lašva - Nević Polje planirana je u dužini od 24 kilometra, a podijeljena je na pet dionica (lotova): Lašva – Kaonik (LOT 1), zatim Kaonik – Selište (LOT 2), Selište - Vitez (LOT 3), Poslovna zona Vitez (LOT 4) i petlja Vitez izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje (LOT 5).

Kako su Feni kazali iz Autocesta Federacije BiH dionica petlja Vitez - izlaz iz poslovne zone – petlja Nević Polje (lot 5) završena je i spremna za tehnički pregled.

Komisija za tehnički pregled imenovana od Federalnog ministarstva prostornog uređenja izvršila je obilazak dionice i pregled dokumentacije, a izvještaji su dostavljeni Ministarstvu 9. 12. 2025. godine. Očekuje se skoro izdavanje odobrenja za upotrebu od Federalnog ministarstva prostornog uređenja.

Međutim, iz Autocesta Federacije BiH podsjećaju kako će ta dionica biti otvorena za promet tek po izgradnji dijela brze ceste lota 4 (prolaz kroz poslovnu zonu Vitez), točnije sekcije 2, u dužini od 560 m, uključujući kružni tok na magistralnoj cesti M5.

Što se tiče lota 4, radovi nisu još počeli. Završena je izrada glavnog projekta i u tijeku je postupak eksproprijacije zemljišta.

Podsjećamo, Vlada FBiH 2021. godine donijela je odluku kojom je utvrdila da je izgradnja brze ceste Lašva - Nević Polje od javnog interesa za Federaciju BiH i proglasila ga jednim od prioritetnih projekata u Federaciji BiH.

Pored te dionice u Federaciji BiH planira se gradnja još četiri brze ceste, i to: Bihać – Cazin – Velika Kladuša – Granica s Republikom Hrvatskom; Bihać – Ključ; Prača – Goražde te Mostar – Široki Brijeg – granica s Republikom Hrvatskom.