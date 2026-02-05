Osnovica za plaće u srednjem obrazovanju USK iznosit će 423,50 KM

Vlada Unsko-sanskog kantona je usaglasila ključne odluke koje se odnose na plate i profesionalni razvoj zaposlenih u srednjem obrazovanju, ali i na unaprjeđenje sistema prijevoza učenika, čime su otvorena važna pitanja standarda prosvjetnih radnika i sigurnosti učenika u ovom kantonu.

Na osnovu Kolektivnog ugovora za djelatnost srednjeg obrazovanja te usaglašenih prijedloga ministarstava finansija i obrazovanja, nauke, kulture i sporta, Vlada USK dala je saglasnost na Sporazum o visini osnovice za obračun plaće u srednjem obrazovanju za period od 1. januara do 31. decembra 2026. godine. Utvrđena osnovica iznosi 423,50 KM.

Kako je pojasnio ministar obrazovanja USK Denis Osmankić, riječ je o rješenju koje je prihvaćeno i od sindikata na području kantona.

Dodao je da će biti potrebno određeno vrijeme za tehničku pripremu pravilnika, te je u tom kontekstu zatražio strpljenje sindikata dok se proces ne privede kraju na sistemski i zakonit način.

Vlada USK prihvatila je i Informaciju o kontroli i analizi prijevoza učenika u osnovnim školama na području kantona, uz preporuke nadležne komisije.

Saglasnost je data i na Sporazum o donošenju Pravilnika o ocjenjivanju, napredovanju i sticanju stručnih zvanja profesora, nastavnika, stručnih saradnika i saradnika u srednjim školama, čime bi se trebao urediti i unaprijediti profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju na području Unsko-sanskog kantona.