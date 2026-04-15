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POTVRĐENO ZA "AVAZ"

Uplaćena plata za decembar u TRZ Hadžići: Radnici čekaju ostatak

Nakon mjeseci bez primanja stigla prva uplata, dok radnici poručuju da bez preostalih plata nema povratka u proizvodnju

Uplaćena plata za decembar u TRZ Hadžići: Radnici čekaju ostatak. Avaz

Piše: Mirela Pekušić

15.4.2026

Radnicima Tehničko-remontnog zavoda Hadžići koji više od četiri mjeseca nisu primili platu danas je uplaćena decembarska plata, potvrđeno je za "Avaz".

- Nadamo se da će u naredne dvije sedmice, kako je i dogovoreno, da će biti isplaćene još dvije i da možemo ući u proces proizvodnje. Da nam daju to nešto para, šta nam treba za proces i da se aktiviramo i da radimo - kazao je uposlenik Fuad Kadrić.

On je istakao da je radnicima najbitnije da je uplaćena jedna plata, jer situacija je bila izuzetno teška.

Neki od radnika su prethodnih dana upućivali kritike resornom ministru Vedranu Lakiću, a jedan od njih je objavio fotografiju praznog frižidera ironično zahvaljujući Vladi FBiH.

# RADNICI
# PLAĆE
# TRZ HADŽIĆI
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